o. f., Hamburg

In Hamburg-Altona wird ein erbitterter Kampf geführt gegen einen Schädling, den die meisten Leute sich nur in tropischen Zonen vorstellen können: Termiten. Wie wir schon in unserer Nummer 2 berichteten, haben sich diese wenig erfreulichen Tiere auch in den kalten Norden der Hansestadt verirrt.

In dem von Termiten befallenen Gebiet liegt eine Holzhandlung, die schon zur Selbsthilfe geschritten war, noch ehe die amtliche Kampfansage kam. Zweitausend Mark wurden von dieser Firma aufgewendet, um die wertvollen Hölzer zu sichern und zu erhalten. Und das Ergebnis rechtfertigte den Aufwand: Es gelang, das gesamte Grundstück von Schädlingen völlig freizuhalten.