Edward G. Robinson, Hollywoods selbstsicherer „Meisterdetektiv“– oder auch „Verbrecher-Boß“, Besitzer der größten und schönsten französischen Impressionistensammlung Amerikas, steht nach 24 Jahren wieder auf einer Broadwaybühne (im Anta-Theater). Er zeigt sich – Kenner überrascht dies nicht – als ein großer Schauspieler, als ein wahrhafter Virtuose zurückhaltender, vom Komischen zum Rührenden schwankender Gefühls- und Gewissenstöne. Es sind dies die Gefühle eines guten Fünfzigers, der ein um dreißig Jahre jüngeres Mädchen liebt und – was Handlung wie Problem steigert – von diesem wieder geliebt wird. Paddy Chayefsky hat dieses sehr einfache und sehr zartfühlende Stück geschrieben und „Middle of the night“ genannt. Chayefsky ist ein psychologischer Spezialist für die dramatische Beschreibung vereinsamter und lebensenttäuschter Paare.

Robinson macht nun in der Tat aus jeder dieser fast zu verhaltenen Szenen ein kleines Kabinettstück an Takt und an liebenswerter Schwerfälligkeit, unterstützt allerdings von einem Regisseurstar wie Joshua Logan der den ganzen Abend in so behutsam gedämpften und abgestimmten Akzenten hält, daß der Autor beinahe in den Verdacht eines „Understatement“ kommt, also eines „untertreibenden“ Schreibens, das großen Tönen wie Erschütterungen vorsichtigst aus dem Wege geht. Aber Chayefsky ist ein Dramatiker, der mit wenig Worten doch viel zu sagen hat. Und der, mit knappen Linien, Alltagsmenschen zeichnen kann von so liebenswerter wie erstaunlicher Lebendigkeit.

*

„Time Limit“, das straff und spannend gebaute Theaterstück zweier bisher fast unbekannter Autoren: Henry Denkers und Ralph Berkeys, bringt den Korea-Krieg auf die Bühne oder vielmehr das Problem der „Verführung“ amerikanischer Kriegsgefangener zum Kommunismus und zum „Bekenntnis“ des Bazillenkriegs. Angeregt hat diese Dramatisierung des in den USA viel diskutierten Themas das seinerzeitige Fernseh-Interview mit dem aus der Gefangenschaft heimgekehrten General Dean. Im Stück steht ein Offizier, der des Fraternisierens mit den Kommunisten beschuldigt, je dessen selbst eingeständig ist, vor dem Militäranwalt. Dieser mißtraut aber dem Geständnis und forscht mit dem ganzen psychologischen Aufwand eines „detektivischen“ Kreuzverhörs nach dem verheimlichten wahren Tatbestand. Allmählich löst sich dieser los aus der Verschleierung durch fast pathologische Gewissensqualen, unterbewußte Angstrückstände und krankhaft gesteigerte Scham. In Wahrheit hatte der Beschuldigte natürlich – und einem befriedigenden Happy-End zuliebe – eine Zwangsrolle gespielt, das Leben seiner Mitgefangenen zu retten, die ihrerseits einen richtigen Verräter unter ihnen gelyncht hatten.

Theatralisch ist diese Szenenfolge, die intermittierend auch zurückgreift in die Schrecktraumsituation des Gefangenenlagers, pausenlos packend, dabei reich an unerwarteten Steigerungen und Oberraschungen. Das Tempo wirkt sogar überstürzt, Untersuchungsrichter wie Angeklagter sind von der gleichen verbissenen Entschlossenheit, von der gleichen unbeeinflußbaren Zielsicherheit. Es ist ein wahres Willensduell, das zwei bisher wenig broadwayberühmten Darstellern, Arthur Kennedy (als Anwalt) und Richard Kiley (als Angeklagter), beinahe eine große Aufgabe stellt. Es ist – mit vehementesten Mitteln – loyales „Gesinnungstheater“, überrumpelnd und berechnend zugleich. Doch wirken Schuldgefühl wie Heroismus des Angeklagten, des Anwalts Gewissensehrgeiz wie sein „juristischer“ Spürsinn ein wenig zu konstruiert. Dennoch: am Broadway ein gewaltiger Theatererfolg. l. u.