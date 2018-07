Schon im Jahre 1929 legte Professor Schumacher, damals Hamburger Stadtplaner, ein Projekt vor, das eine Verlegung des Universitätsviertels an den Stadtrand vorsah. Dieser Plan mußte jedoch unter dem Druck des wirtschaftlichen Niedergangs aufgegeben werden. 1937 nahm man im Rahmen der Gesamtplanung von Groß-Hamburg den Gedanken wieder auf und wollte die Universität schrittweise nach Flottbek verlagern. Der Krieg führte abermals zur Einstellung aller Planungen. Nunmehr haben sich Senat und Bürgerschaft bereit gefunden, einem langfristigen Vorhaben nach heutigen architektonischen Erkenntnissen und wissenschaftlichen Bedürfnissen zuzustimmen. Hamburg will – seiner weltwirtschaftlichen Bedeutung entsprechend – seine wissenschaftliche und geistige Stellung ebenbürtig ausbauen.

Erweiterungsbauten waren ohnehin unerläßlich. Aber hier wird aus der Not eine Tugend gemacht; indem sich nämlich Behörden, Bürgerschaft und Architekten gemeinsam dazu entschlossen haben, für Jahrzehnte zu investieren.

Verschiedene Forscher und Lehrer von internationalem Rang wollen in den kommenden Jahren nach Hamburg übersiedeln. Sie hatten daran die Bedingung geknüpft, daß ihnen angemessene Forschungsinstitute errichtet werden. Obwohl die Erfüllung dieses Wunsches nicht billig war, hat Hamburg akzeptiert. In einem Sofortprogramm, das die dringendste Raumnot beheben soll und das sich über die nächsten vier Jahre erstreckt, sind 45 Millionen Mark eingeplant. Das gesamte Bauvorhaben wird etwa 150 Millionen Mark kosten.

Am Bornplatz – unmittelbar am Rande des inneren Stadtkerns – soll ein neues Universitätsviertel entstehen. Es wird einen in sich geschlossenen und aufeinander abgestimmten Komplex bilden, der nur zu Fuß durchquert werden kann. Das Mineralogisch-Petrographische Institut befinde sich bereits im Bau. Es wird in der Lage sein, auch die für Wirtschaft und Industrie wichtigen Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet zu übernehmen. Mit dem Bau zweier weiterer Institute wird noch in diesem Jahr begonnen werden. Am Mittelweg ist das Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht im Bau. Das Angebot des Senats, diese jetzt noch in Tübingen beheimatete Forschungsstelle in Hamburg neu zu errichten, hatte Erfolg. Im gleichen Gebäudekomplex werden die „Forschungsstelle für Völkerrecht“ und das „Institut für auswärtige Politik“ untergebracht werden.

Der Mangel an Hörsälen zwingt im Augenblick dazu, für große Vorlesungen die Mensa zu mieten. Für das Sommersemester beabsichtigt man sogar, die „Halle der Nationen“ in Planten und Blomen zu mieten. Das soll sich im Zuge der Neuplanung endgültig ändern. Die großen Hörsäle werden in einem Zentralbau, der bei Bedarf in das Auditorium Maximum umgewandelt werden kann, untergebracht werden. Um der Wohnungsnot der Studenten wenigstens teilweise abzuhelfen, wird im Frühjahr dieses Jahres mit dem Bau eines Studentenwohnheimes begonnen.

Da das Max-Planck-Institut nach vorhandenen Vorschriften nur dreigeschossig aufgebaut werden darf und der zur Verfügung stehende Raum begrenzt ist, wurde das für 300 Bände berechnete Büchermagazin wegen des feuchten Grundes in einer sogenannten Wanne in zwei Stockwerken in die Erde versenkt.

Die Neugestaltung des Universitätskrankenhauses in Eppendorf wird 80 Millionen DM kosten. Zahlreiche Institute befinden sich bereits im Bau. Bei der Planung trug man internationalen Erfahrungen Rechnung. Das seinerzeit im Pavillonstil erbaute Krankenhaus ist für heutige Bedürfnisse veraltet. Die Bauanlage wird also konzentriert und die Gesamtkapazität auf etwa 2000 Betten beschränkt. Das ist zur Zeit die internationale Standardzahl für die wirtschaftliche Größe von Universitätskliniken. Die Behandlungsräume werden zukünftig in einem Gebäudekomplex liegen. Die Bettenhäuser der einzelnen Kliniken werden unterirdisch mit den Wirtschaftsräumen und mit den Operations- und Behandlungsräumen verbunden sein. Die Patienten werden von ihrem Zimmer aus – statt wie bisher auf recht miserablen Karren über die Straße – unterirdisch in geheizten Räumen auf Elektrofahrzeugen zu den Behandlungsräumen gebracht werden.

Man wünscht sich – wenn man dieses Projekt betrachtet –, in zehn Jahren noch einmal zu studieren. L. Nitschmann