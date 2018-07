Inhalt Seite 1 — Österreich muß mehr exportieren Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Willy Wenzke

Österreichs Hauptstadt hat sich in natürlichem Wachstum durch mehr als tausend Jahre zu einem Schnittpunkt der wirtschaftlichen Interessen aller europäischen Länder entwickelt. Und daher repräsentiert jeweils die Wiener Messe, die in diesem Frühjahr mit einer großen Automobilausstellung vom 11. bis 18. März stattfindet, in internationalem Rahmen auch das geschlossene Warenangebot der österreichischen Industrie, des Gewerbes und des Handels. Um die Importeure in der Bundesrepublik und in Westberlin auf den bemerkenswerten Strukturwandel aufmerksam zu machen, den die Produktion Österreichs seit dem Kriege durchgemacht hat, veranstaltete das Präsidium der Wiener Messe AG unter Teilnahme des österreichischen Handelsdelegierten in der Bundesrepublik, Ing. Ludwig Riedl, am vergangenen Dienstag im Hamburger Übersee-Club einen internationalen Presseempfang.

In der Importfreudigkeit rangiert Österreich unter den Ländern Europas an erster Stelle. Die Wachstumsrate der österreichischen Importe ist im vergangenen Jahr mit rund 45 v. H. gegenüber 1954 weit stärker gestiegen als in allen anderen europäischen Staaten. Das Ergebnis dieser Importgut ist jedoch ein unangenehmer Einfuhrüberschuß in der Handelsbilanz: 1954 belief er sich auf 1,1 Mrd. S (178 Mill. DM), um dann im vergangenen Jahr schon auf fast 5 Mrd. S (807 Mill. DM) anzusteigen.

Eine wesentliche Ursache dieser unvorteilhaften Entwicklung ist der überhöhte Import Österreichs aus der Bundesrepublik. Sie ist der größte Handelspartner des Landes und hat im Vorjahr etwa 35,4 v. H. aller österreichischen Einfuhren geliefert. Dagegen konnte Österreich aber nur 25,8 v. H. seiner Ausfuhren in Westdeutschland absetzen. Ganz natürlich ist es, daß das unausgeglichene Ergebnis des Warenaustausches mit dem westdeutschen Hauptlieferanten und dem Abnehmerland Westdeutschland auch die gesamte Handelsbilanz der Donaurepublik maßgeblich beeinflußt hat.

Die gravierende Bedeutung dieser für Österreich recht belastenden Situation kann erst dann richtig beurteilt werden, wenn man berücksichtigt, daß von dem österreichischen Einfuhrüberschuß fast vier Fünftel auf den Handelsverkehr mit der Bundesrepublik entfallen, dieser Fehlbetrag nur etwa zur Hälfte durch die Einnahmen aus dem Reiseverkehr abgedeckt werden kann und aus diesem Grunde das österreichische EZU-Guthaben wie der Schnee in der Frühlingssonne geschmolzen ist, obwohl darüber hinaus in steigendem Umfange bilaterale Ausgleichszahlungen vorgenommen wurden. In Wien macht man sich sehr ernste Gedanken, wie die für Österreich untragbare Weiterentwicklung verhindert werden kann. Man denkt – das sei ausdrücklich festgehalten – keinesfalls etwa an eine Einschränkung der Importe oder an ihre Verlagerung auf andere Lieferländer. Den Ausweg sieht man ausschließlich in der Steigerung der österreichischen Exporte nach der Bundesrepublik.

Da im Augenblick zwischen Österreich und der Bundesrepublik Handelsvertragsberatungen in Wien abgehalten werden, besteht unter dem Eindruck Wer unausgeglichenen Entwicklung des bisherigen Warenaustausches die beste Gelegenheit, eine für beide Seiten wünschenswerte und auch notwendige Ausweitung der Österreich-Ausfuhren nach Westdeutschland durch großzügige handelspolitische Maßnahmen so weit als möglich zu fördern.

Voraussetzung dafür ist allerdings der Verzicht auf den anscheinend üblich gewordenen kleinlichen Kontingenthandel, zu dessen Aufgabe sich beide Partner bisher noch nicht ganz entschließen konnten.