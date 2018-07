Seitdem Theodor Körner zum beliebten Barden des Sowjetzonen-Patriotismus geworden ist und man an den Sendern des „Staatlichen Rundfunckomitees“ der Zone neben anderen markigen Soldatengesängen auch das Lied von „Lützows wilder, verwegener Jagd“ hören kann, war es nur noch eine Frage der Zeit, wann man offen den Ruf nach Schaffung einer Literatur zur Pflege des militärischen Geistes ausstoßen würde. Denn darüber gibt es keinen Zweifel, daß Bücher wie der Vor einem Jahr auch in der Sowjetzone herausgebrachte „Barras“ von Karlludwig Opitz für diesen Zweck nicht geeignet sind. Inzwischen hat ein Militärliteratur-Spezialist des Regimes, Ludwig Renn, öffentlich die Forderung auf Editierung von Kriegsliteratur in breiten! Umfang erhoben, und man darf annehmen, daß sich die Schriftsteller dem patriotischen Appell im Auftrage der Partei nicht versagen werden.

Das „Neue Deutschland“ hat vor einiger Zeit einen Artikel über dieses Thema überschrieben: „Brauchen wir Kriegsromane?“ und dabei ausgeführt, daß man sich bei der Schaffung der neuen Kriegsliteratur nach dem sowjetischen Vorbild richten soll. Glücklicherweise gebe es, meinte das Blatt, auch bereits eine sowjetdeutsche „Rotarmisten-Literatur“. Dazu wird auch Ludwig Reims jetzt herausgekommenes Buch „Spanischer Krieg“ gerechnet. Diese Reportage aus dem spanischen Bürgerkrieg war bereits vor fünf Jahren einmal gedruckt worden, mußte aber vor der Auslieferung wegen „trotzkistischer Abweichungen“ wieder eingestampft werden. Es mag wahrlich für einen sowjetzonalen Schriftsteller nicht leicht sein, sich in diesem ideologischen Kuddelmuddel auszukennen, wo sogar der Begriff „kriegslüstern“ doppelzüngig interpretiert wird und heute en vogue ist, was gestern mit dem Bannfluch belegt war. Das „Neue Deutschland“ meint, für die Autoren gelte es, den Soldaten als Helden nach dem Vorbild der russischen Rotarmisten-Literatur positiv zu gestalten. Wer also eine Art Super-Tarzan des Schlachtfeldes schafft, kann gar nicht schiefliegen. Und, wie gesagt, immer nach dem russischen Beispiel schielen! Solche Gestalten schaffen wie den Gardeschützen Matrossow in dem gleichnamigen Roman von P. Shurba. Dieser strahlende Jung-Iwan wird folgendermaßen geschildert: „Alexanders wettergebräuntes, fast noch kindliches Gesicht wurde von einer mächtigen Entschlossenheit gehärtet. Er war jetzt stärker als das Feuer. Er spürte den nahen Sieg, seine Augen leuchteten in wilder Bereitschaft zum Äußersten, der Körper bebte vor Begeisterung. Ungestüm lief er... sprang an die rauchgeschwärzte Schießscharte und warf sich mit seiner Brust auf die feuerspeiende Mündung des Maschinengewehrs. Das Feuer erstickte. Das MG war verstummt...“

Na, bitte! Schriftsteller, zückt die Federn! besteigt den sowjetdeutschen Kriegs-Pegasus! Rotarmisten-Literatur tut not! pe. m.