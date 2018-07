Touristen in englischen Hotels in Nöten

London, im Februar

Der englische Schilling ist eine freundliche kleine Silbermünze. Georgius VI. erscheint auf der einen Seite wie ein sehr junger römischer Senator. Auf der Kehrseite balanciert ein britischer Löwe auf Englands Krone. In Großmutters Zeiten war der Schilling noch eine Mark wert. Heute bekommt man nur noch sechzig bundesdeutsche Pfennig dafür auf den Tisch gezahlt. Man muß ihn nur haben. Im Augenblick ist diese englische Münze äußerst knapp. Sie hat Seltenheitswert. Der Grund für dieses Ärgernis sind die Heizkörper-Automaten. Die Insulaner sind nur recht selten wärmebedürftig. Verweichlichende, kontinentale Einrichtungen, wie Zentralheizung, werden beispielsweise von zahlreichen Londoner Hotels verschmäht. Wie in den Büros, den möblierten Zimmern, findet man dort ein kleines elektrisches Heizöfchen in den riesigen Kamin eingebaut. Kommt man nach langer Fahrt durchfroren im Hotel an, so empfängt einen in dem Zimmer, in das der Boy den Gast geleitet, sibirische Kälte. Zuvorkommend schaltet der Boy das elektrische Feuer ein und verläßt das Zimmer. Fröstelnd kniet man vor dem Öfchen und wünscht, man hätte die Bettwärmer von zu Hause mitgebracht.

Plötzlich bekommt das klägliche Öfchen einen Schluckauf. Ein drohender und endgültiger Knacks, und das Feuer geht aus. Der ahnungslose Tourist befürchtet Kurzschluß. Der Insulaner weiß jedoch, was die Stunde geschlagen hat: Mit fiebernder Hast sucht er in Ecken und Schränken nach dem Automaten, der das Öfchen reguliert. Hat er ihn glücklich gefunden, so kramt er in den Taschen nach dem Schilling, der allein Rettung vom Erfrierungstod bringen kann, denn kein Hebel, kein Schalter kann das Öfchen wieder zum Leben bringen. Ein Schilling jedoch setzt es für ganze fünfunddreißig Minuten wieder in Tätigkeit. Der frierende Neuankömmling findet jedoch keinen Schilling mehr, und der Oberkellner und der Liftboy haben auch keinen. Andere Gäste haben bereits die Schillingreserven des Hotels erschöpft. Nur eine Expedition in die Straßen der Weltstadt kann Abhilfe schaffen. Die Londoner lächeln jedoch mitleidig, wenn man sie um Schillinge bittet. Auch sie haben unersättliche Schillingschlucker im Büro oder bei der Wirtin. Die ganze Woche sparen sie auf den Sonntag, an dem sie einen langen Tag das Öfchen mit Schillingen speisen müssen.

Nach vergeblichen Besuchen beim Zigarettenstand und beim Zeitungshändler entschließt man sich schweren Herzens zu einer Fahrt ins Blaue auf dem nächsten Omnibus. Hoffnungsvoll schaut man auf die pralle Geldtasche des kassierenden Schaffners und merkt dann mit Entsetzen, daß er den Schilling des bezahlenden Nachbarn in die eigene Hosentasche steckt. Er hat vielleicht eine möblierte Freundin, der er triumphierend Schillinge, die so seltenen, wärmespendenden Schillinge anstatt banaler Pralinenpackungen mitbringt. Frierend kehrt man ins Hotel zurück. Nur die gute alte englische Bettflasche kann noch helfen.

Wirksame Auslandswerbung. In München gab die Deutsche Zentrale für Fremdenverkehr bekannt, daß die Zahl der Ausländerübernachtungen in Deutschland sich 1955 gegenüber 1954 um 18 Prozent gehoben habe. Siebendreiviertel Millionen Übernachtungen von Ausländern haben nach Schätzungen für Bahn und Hotels, Gaststätten und Andenkengeschäfte mehr als eine Milliarde Mark Einnahmen gebracht. Demgegenüber wurden nur vier Millionen Mark für Werbung ausgegeben. Die 13 Auslandsbüros der ZFV haben in ihren Ländern insgesamt 15 Millionen Werbeschriften verteilt. Es wird erwogen, auch Südamerika, Südafrika und den Nahen Osten in die Werbung einzubeziehen.