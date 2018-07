Ein – keineswegs vollständiger – Überblick über die Geschäftsberichte Berliner Unternehmungen, die innerhalb weniger Tage erschienen sind, bestätigt wieder einmal, daß die ehemalige und künftige deutsche Hauptstadt als Industriezentrum und Verbrauchermarkt einen beachtlichen Stand erreicht hat, auch wenn der Abstand zur wirtschaftlichen Entwicklung im Bundesgebiet noch immer nicht eingeholt ist.

Die Loewe-Opta AG hat 1953 die Erträge zur technischen und wirtschaftlichen Fundierung der Produktion von Fernsehgeräten verwandt. In den beiden folgenden Jahren, deren Bilanzen noch nicht genehmigt sind, ist nach dem Bericht des Vorstandes das Geschäft sowohl in Fernseh- als auch in Rundfunkgeräten ständig gestiegen und hat nach einer mehrmonatigen Stagnation im vorigen Frühjahr seit dem Spätsommer zu „stürmischen Marktanforderungen“ geführt. Bis zum Jahresultimo 1955 war es dem Unternehmen noch nicht möglich, der erhöhten Nachfrage immer ein ausreichendes Angebot an Qualitätsgeräten gegenüberzustellen. Diese Entwicklung kommt deutlich in den Bilanzzahlen zum Ausdruck. Bei gleichbleibendem AK von 3,0 Mill. DM sind die Bilanzsummen von 15,96 Mill. DM (Ende 1952) auf 17,21 Mill. DM (Ende 1953) und 20,70 Mill. DM (Ende 1954) gestiegen. Wie in allen vorausgegangenen Jahren, ist der Gewinn von 1954 in Höhe von 0,3 Mill. DM dem Unternehmen belassen worden, so daß sich am Jahresende 1954 die Summe der Gewinnvorträge auf 1,32 Mill. DM belief. Diese Gewinne wurden, wie der Vorstand betont, bei ständig sinkendem Preisniveau durch Rationalisierung und Ausweitung des Umsatzes erzielt.

Die Löwenbrauerei – Böhmisches Brauhaus AG hat im Geschäftsjahr 1954/55 (30. 9.) einen Organschaftsvertrag mit der Schultheiß-Brauerei AG, Berlin, abgeschlossen, die jetzt 82 v. H. des AK von 1,8 Mill. DM besitzt. Dadurch war der Aufbau eines Flaschenabfüllkellers innerhalb eines Vierteljahres und ein wesentlich gesteigerter Bierausstoß möglich, der alle Erwartungen erfüllt hat. Daß die Steuerpräferenzen, die in Westberlin ansässigen Unternehmen und den Berliner Niederlassungen westdeutscher und ausländischer Firmen seit dem vorigen Jahr gewährt werden, für beide Seiten von Vorteil sind, beweist die Neugründung der Hans Donner GmbH & Co. KG. Hierbei handelt es sich um eine Strumpffabrik mit einem Stammkapital von 0,8 Mill. DM, die vom kommenden Frühjahr an zunächst monatlich etwa 60 000 Paar Perlonstrümpfe produzieren und die Kapazität innerhalb von drei Jahren auf das Dreifache erweitern will. Das Kapital wird in Höhe von 0,2 Mill. DM von der Hans Donner GmbH, Berlin, eingebracht, einer Gründung des belgischen Exportkaufmanns Jakob Rosenkranz, und mit weiteren je 0,3 Mill. DM sind das Ehepaar Rosenkranz sowie die Allgemeine Grundstücks-, Aufbau- und Verwertungs-GmbH „Agav“, Berlin, beteiligt, auf die Rosenkranz ebenfalls maßgeblichen Einfluß hat. G. G.