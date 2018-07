Wenn die Mitteilung verläßlich ist, die der HerrVizekanzler dieser Tage gemacht hat, wird die Bundesregierung durch den Ressortminister Dr. h. c. Lübke bei der Vorlage des Grünen Berichtes dem Parlament vorschlagen, 815 Mill. DM zusätzlich für ein landwirtschaftliches Hilfsprogramm zu bewilligen. Wahrscheinlich werden die Länder aufgefordert, auch ihrerseits Zuschüsse zu gewissen Vorhaben zu geben: etwa in der Größenordnung von 150 Mill. DM, womit also dann die zusätzliche öffentliche Hilfe für die landwirtschaftlichen Betriebe den schon bisher vielfach genannten Betrag von einer Milliarde erreichen dürfte. Diese Summe ist in Vergleich zu setzen mit dem Betrag von 12,6 Mrd. DM, nämlich der Wertschöpfung der Landwirtschaft im Wirtschaftsjahr 1954/55.

Die Landwirtschaft ihrerseits ist bereit und entschlossen, einen erheblichen Teil des ihrer Betriebsrechnung (qua Kostensenkung) zugute kommenden Betrages über drastische Lohnaufbesserungen an ihre Fremdarbeiter weiterzugeben – also die Löhne für Landarbeiter und sonstiges Personal (früher sagte man „Gesinde“) dem Lohnniveau in der gewerblichen Wirtschaft anzugleichen. Für den Familienbetrieb, der ohne Fremdarbeiter auskommt, eröffnet die mit öffentlichen Mitteln verbesserte Kostenrelation die Chance einer fühlbaren Besserstellung der familieneigenen Arbeitskräfte... es sei denn, daß man es vorzieht, arbeitssparende und arbeitserleichternde Investitionen vorzunehmen, um die mithelfenden Familienangehörigen derart zu entlasten. Es liegt nahe, so zu verfahren, weil nämlich ein erheblicher Teil des Hilfsprogramms für generelle Maßnahmen der gleichen Art bestimmt ist, die, um voll wirksam zu werden, „Anschlußinvestitionen“ kleineren Umfangs in den einzelnen Betrieben erfordern. Dabei handelt es sich um jenen Teil des Hilfsprogramms, der eine Steigerung der Leistungskraft der ländlichen Gemeinden bezweckt: Durch bessere Wasserversorgung, verstärkte Energiedarbietung (mit elektrischem Strom) und vermehrtem Straßen- und Wegebau. Wenn die Hinweise von Minister Lübke richtig verstanden worden sind, will der Bund 70 Mill. DM für diese Aufgaben verfüglich machen, unter der Voraussetzung, daß die Länder von sich aus nochmals die gleiche Summe zuschießen.

Die übrigen Hauptpunkte des Programms betreffen die Verbilligung des Kunstdüngers (im wesentlichen durch Subventionen, vielleicht auch durch Preisnachlässe der Hersteller), steuerliche Erleichterungen (vorwiegend bei der Umsatzsteuer), Zinsverbilligung und Umschuldungshilfen, weiterhin Förderung der Flurbereinigung (sowie der „Höfe-Aussiedlung“ aus engen Dorflagen und Kleinstädten), schließlich die verstärkte Schulung und Beratung. Wie man sieht, überwiegen die strukturellen Hilfen: es ist also Minister Lübke gelungen, „sein“ langfristiges Programm, das eine allmähliche Strukturverbesserung in den Gebieten mit starker Besitzzersplitterung und mit, überwiegendem Klein-, Kleinst- und Zwergbesitz vorsieht, bei dieser Gelegenheit um ein wesentliches Stück voranzutreiben ... Von „gezielten, Hilfen“ für die rentabilitätsmäßig „am Ende der Reihe“ stehenden Betriebe – das sind, wie bekannt ist (und wie auch im Grünen Bericht erneut bestätigt wird), die typischen Grünlandbetriebe („Weidewirtschaften“ in den Marschen und in den Höhenlagen – ist kaum noch die Rede, und das bedeutet sicherlich einen Mangel des Programms. Gewiß: die „Anhebung“ des Trinkmilchpreises, die (für den Verbraucher) durch die Zuckersteuersenkung in etwa kompensiert wird, kommt vorzugsweise der „reinen“ Grünlandwirtschaft zugute; die Frage ist freilich, ob sie genügend „durchschlägt“, um deren Rentabilitätsverhältnisse nachhaltig zu verbessern ... Bezeichnenderweise wird in der Fachpresse empfohlen, den genannten Betrieben durch spezielle Maßnahmen zu helfen: so durch Verbilligung von Kraftfutter, zollfreie Einfuhr von Phosphat-, und Salpeterdünger, Zuschüsse für den Bau von Silos, Trocknungsanlagen für Rauhfutter, Melkständen (vgl. „Gezielte Subventionen“ in Nr. 6/1956 der „Deutschen Landwirtschaftlichen Presse“). Ob all das praktisch durchführbar ist, mag hier offenbleiben; sicher ist jedenfalls, daß die (zugunsten der typischen Getreideanbaubetriebe) in die Höhe manipulierten Kraftfutterpreise für andere – und, wie sich nun herausstellt, „im Schnitt“ weniger rentable – Betriebsgruppen eine schwere kostenmäßige Belastung darstellen.

Die Verbraucherschaft wird den Erörterungen des Parlaments über den Grünen Bericht wahrscheinlich kein besonderes Interesse mehr entgegenbringen, wenn sich erst einmal „herumgesprochen“ hat, daß keine weiteren Importbehinderungen und Preisstützungen für Lebensmittel vorgesehen sind, über den bisherigen Stand hinaus – abgesehen also von der bereits beschlossenen (und durch die Zuckerverbilligung weitgehend aufgewogenen „Preisanhebung“ bei der Milch. Trotzdem wird man hoffen dürfen, daß die agrarpolitische Diskussion nun wieder einen kräftigen Auftrieb bekommt, sobald die Veröffentlichung des Grünen Berichts erwiesen hat, wie unzutreffend zwei Hauptargumente sind, von denen die Interessenverbände der Landwirtschaft immer wieder gesprochen haben, um uns die „allgemeine Notlage“ und die „Krisenanfälligkeit gerade der am intensivsten arbeitenden Betriebe“ einzuhämmern. Davon bleibt nun wirklich nichts mehr übrig: denn die Verhältnisse, „die sind nicht so“; sie liegen vielmehr völlig anders. Das nämlich zeigt der Grüne Bericht absolut eindeutig: daß eine hohe Stufe der Betriebsintensität (in den Hackfrucht-, speziell den Zuckerrübenwirtschaften) sich rentabilitätsmäßig günstig auswirkt und daß umgekehrt extensive Weidewirtschaften der Rentabilität nach „unten“ stehen. Und weiter zeigt der Bericht mit ebensolcher Eindeutigkeit – wenn auch die von ihm in den Vordergrund gestellten Ergebnisdurchschnitte den Sachverhalt etwas verschleiern mögen – daß für alle Betriebstypen und -größenklassen eine erstaunliche Differenzierung der Ertragsverhältnisse besteht. Überall gibt es eine Spitzengruppe von Betrieben, die den „vollen Lohnanspruch“ ihrer Mitarbeiter, in Parität zu vergleichbaren gewerblichen Löhnen, erfüllen (oder doch erfüllen könnten) und obendrein ihr „Soll“ an Unternehmergewinn (plus 3,5prozentiger Verzinsung des Anlagekapitals!) erreichen – und überall finden sich, am unteren Ende dieser weit auseinandergezogenen Staffel, Betriebe, die ihre Substanz angreifen müssen, auch wenn sie ihre Mitarbeiter nur unzulänglich entlohnen. Welche Folgerungen aus diesem Tatsachenbild zu ziehen sind, braucht hier kaum noch einmal ausgeführt zu werden; die Ursachen für die Ertragsschwäche vieler Betriebe sind ja wohl ebenso eindeutig wie die Konsequenzen für jegliche Sanierungsbemühungen. E. T.