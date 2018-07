Inhalt Seite 1 — Untermensch und Menschen Seite 2 Auf einer Seite lesen

W. L., München

Um die Würde des Menschen wurden im Schwurgerichtssaal des Münchner Landgerichts Prozesse von internationaler Bedeutung verhandelt. Von den vielen Journalisten aus dem In- und Ausland waren nur noch wenige da, als der Gerichtsdiener den Fall V 232/55 zur Verhandlung ankündigte. Nur wenige wußten, welch grauenhafte Geschehnisse sich hinter diesem nüchternen Aktenzeichen verbargen.

Als sie sich kennenlernten, war Margarethe Neff 19 Jahre alt und ein Jahr älter als Georg Adelmann. Mutter Adelmann mußte sich um ihre anderen Kinder kümmern und konnte nicht genug auf Georg achten, der plötzlich der elterlichen Wohnung den Rücken kehrte und mit seiner Geliebten in einem demolierten Wohnwagen Quartier bezog. Das Friseurhandwerk hatte er gelernt. Als er arbeitslos wurde, versuchte er, seine Barschaft durch Diebstähle zu vergrößern. Das brachte ihm Gefängnisstrafen ein.

Zur Geburt seines ersten Jungen im November 1952 war Adelmann wieder auf freiem Fuß, und für Margarethe begann wieder eine schwere Leidenszeit, denn obwohl sie angeblich jeden Tag von ihm geschlagen wurde, konnte sie von dem Geliebten nicht loskommen; freilich auch deswegen nicht, weil bereits das nächste Kind erwartet wurde. Am 23. November 1953 wurde es dann geboren und verlangte laut schreiend nach Nahrung und Pflege. Das eine kostete Geld, das andere Mühe und Arbeit. Das eine wollte der Vater nicht ausgeben, das andere die Mutter nicht aufbringen, und deswegen mußte der Säugling schon nach sieben Wochen mit schweren Ernährungsstörungen ins Krankenhaus gebracht werden. Fast ein halbes Jahr blieb der kleine Rudi im Krankenhaus, denn die Eltern legten nicht so sehr viel Wert auf die schnelle Genesung des Kindes, und als es schließlich doch abgeholt werden mußte, gaben sie den Säugling für „etwas Geld“ in Kost.

Das Jugendamt fand diese „Pflegestelle“ völlig ungeeignet. Warum das Jugendamt dann im Sommer 1955, nachdem die Eltern, um zu sparen, das Kind wieder zu sich genommen hatten, nicht feststellen konnte, daß diese Eltern als Pfleger noch viel weniger geeignet waren, ist schwer zu erklären.

Während der Tierschutzverein in München mit dammendroten Plakaten die Bevölkerung zur Mitfahndung nach Tierquälern auffordert, während Presse und Rundfunk das Streuen von Futter im Winter allen ans Herz legen, wird ein anderthalbjähriges Baby von seinen Eltern derart mißhandelt, daß sein Geschrei überall in der Nachbarschaft zu hören ist, daß die vielen blutunterlaufenen Stellen in dem kleinen Körper von den Mitmenschen festgestellt werden, ohne daß das Jugendamt davon Kenntnis bekommt – obwohl sich die zuständigen Beamten in dieser Zeit zweimal von dem „Wohlergehen“ des kleinen Rudi überzeugt haben wollen. In einer rohen Bettstelle, auf nackter Matratze, ohne die notwendigste Wäsche verbrachte das Kind die letzten Wochen vor seinem grausamen Tod im elterlichen Haus. Von mitleidigen Menschen gesammelte Kleidung wurde von der Mutter verkauft, Nahtungsmittel von der Mutter aufgegessen, so daß der Kleine sich eines Tages vor Hunger auf den Freßnapf eines Hundes in der Nachbarschaft stürzte.

Züchtigungen mittels eines Feuerhakens oder Kleiderbügels hielt der Vater deswegen für nötig, weil das Kind immer noch die Hose naß machte.