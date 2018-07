Von Waldemar Ringleb

Die Professoren der Wissenschaftlichen Beiräte des Bundesfinanzministeriums und des Bundeswirtschaftsministeriums haben sich dadurch Verdienste erworben, daß sie nachdrücklich auf die Problematik der großen Kassenreserven der öffentlichen Hand im Zentralbanksystem hingewiesen haben. Ihnen war als Männer der Wissenschaft weniger die Aufgabe gestellt, praktische Lösungen anzubieten, als für Gedankenklarheit Sorge zu tragen. Das ist ihnen auch gelungen. Die Grundthese, daß der Staat nicht in einem großen Umfange Liquidität zu horten vermag, wird heute fast allgemein als richtig anerkannt. Es besteht kaum noch Meinungsverschiedenheit darüber, daß ein Abruf dieser Gelder eine Neuschöpfung von Geld darstellt, und daß dieses daher erhebliche währungspolitische Probleme auslösen muß. Selbst im Bundesfinanzministerium kann man sich heute solchen Erwägungen nicht mehr ganz verschließen.

Dabei geht man allerdings längst nicht so weit wie manche Kritiker, die behaupten, die tessaurierten Gelder seien praktisch „vernichtet“ und daher als verloren anzusehen. Immerhin, man gibt auch im Bundesfinanzministerium jetzt zu, daß die Dinge nicht ganz so einfach liegen, wie man sich das ursprünglich vorgestellt hat. Wahrscheinlich wäre man dort auch schon in einige Verlegenheit geraten, wenn man nicht in den gegnerischen Argumenten einen Rettungsanker gefunden hätte, Es wurde nämlich dargelegt, daß inflationistische Gefahren vermieden werden könnten, wenn der Fiskus sich seine Guthaben in fremder Währung oder Gold auszahlen ließe, um damit im Auslande einzukaufen. Eine entsprechende Maßnahme führe lediglich zu einer Verkürzung der Bilanz der Notenbank; auf der Aktivseite verschwänden Gold- und Devisenbestände und auf der Passivseite Guthaben der öffentlichen Hand. Ein solcher Vorgang aber sei „währungspolitisch völlig neutral“.

Das hat dem Bundesfinanzminister offenbar eingeleuchtet. Er findet hier die theoretische Begründung für seine Tessaurierungspolitik und fordert, entsprechend, Ausrüstungsgegenstände für die Streitkräfte weitgehend im Ausland (gegen Bezahlung mit Devisen also) zu kaufen. Dadurch werde eine Belastung der heimischen Wirtschaft vermieden. – Das aber heißt nun wirklich die Dinge doch zu sehr zu vereinfachen. Schließlich sind die Währungsreserven in den zurückliegenden Jahren nicht dazu gebildet worden, um die Rüstung zu finanzieren. Man wollte damals vielmehr Reserven für die Gesamtwirtschaft schaffen, um ihr in Zeiten einer schwierig gewordenen Zahlungsbilanzsituation die freien Einkaufsmöglichkeiten zu sichern. Währungsreserven bilden nun einmal die beste Bürgschaft dagegen, daß man wieder zu extremen Devisenbewirtschaftungsmaßnahmen greifen muß. Sie sichern vor allem auch unsere Fähigkeit, den Schuldverpflichtungen gegenüber dem Ausland nachzukommen. Damit begründen sie die deutsche Kreditfähigkeit und ermöglichen erst eine freie Entfaltung der Außenhandelswirtschaft.

Recht gefährlich wäre es jedenfalls, solche Oberlegungen, die vor noch gar nicht langer Zeit im Mittelpunkte aller Zahlungsbilanzerwägungen standen, heute als minder wichtig anzusehen. Es ist wirklich nicht so, als ob uns niemals mehr schlechte Zeiten treffen könnten. Die deutsche Wirtschaft darf sich nicht von ihren Reserven entblößen, auch nicht im Interesse der Rüstung. Dafür besteht auch keine Notwendigkeit. Die Aufstellung der Streitkräfte vollzieht sich sowieso nicht so schnell, wie sich die Politiker dies manchmal vorzustellen scheinen. Es ist mehr notwendig, als Stellungsbefehle und Auftragszettel auszuschreiben, um eine Wehrmacht zu schaffen, die in einem modernen Kriege Bestand hat. Es wird lange Zeit vergehen, bis alles richtig steht. Möglicherweise werden in den kommenden Jahren die Politiker mehr als die Militärs drängeln. Wir haben daher Zeit und können die Ausrüstung der Truppe sehr sorgfältig erwägen, Es wäre jedenfalls ein grober Fehler, wollte man Waffen und andere Ausrüstungsgegenstände mit Beschleunigung beschaffen, nur weil im Augenblick hierfür die Mittel zur Verfügung stehen. Richtig ist vielmehr, an dem früher vom Bundeswirtschaftsminister aufgestellten Grundsatz festzuhalten, daß all das, was die Streitkräfte brauchen, dort gekauft wird, wo es am besten und billigsten zu haben ist. Es ist nicht gesagt, daß dies das Ausland sein muß. Man sollte weiterhin daran denken, daß die Ausrüstung der Streitkräfte eines ständigen Nachschubes an Ersatz- und Ergänzungsteilen bedarf. Wird die Grundausrüstung im Ausland gekauft, so wird Deutschland später mit seinen Nachbestellungen ebenfalls auf das Ausland angewiesen sein, und zwar auch in Zeiten, in denen die Zahlungsbilanz das nicht erlaubt und in denen man auch nicht auf Devisenreserven zurückgreifen kann, weil sie schon vorher verbraucht wurden. Wirtschaftlich schwierige Zeiten aber sind oft genug mit politischen Gefahren verbunden. Soll man dann riskieren, daß die Streitkräfte in ihrer Einsatzfähigkeit gemindert sind, weil der Nachschub nicht mehr recht klappt?

Große Währungsbestände aber schmelzen wie der Schnee an der Frühlingssonne dahin, wenn sie nicht ständig durch Handelsbilanzüberschüsse erneuert werden. Eine gute Außenhandelspolitik, die für Überschüsse sorgt, den Reichtum der Nationen mehrt und die Wirtschaftskraft des Volkes stärkt, ist deshalb auch die Voraussetzung für eine starke Wehrmacht. Solche Überlegungen aber lassen erkennen, daß die Zeiten, in denen theoretische Spekulationen über Einzelfragen einen Sinn hatten, vorüber sind und daß jetzt das Problem der Kassenreserven der öffentlichen Hand und ihres Einsatzes für die Aufstellung der Streitkräfte von der praktischen Seite her durchdacht und gelöst werden muß. Dabei wird es sich sehr schnell zeigen, daß es keine Generallösung gibt, sondern daß sich hierbei eine Vielfalt von Einzelaufgaben stellt, die gänzlich unterschiedlich zu beurteilen sind. Man braucht nur die einschlägige Literatur der letzten Wochen zu lesen, um zu sehen, was alles möglich und notwendig ist. Im letzten Grunde erweist sich jedoch überall, daß die Last der Aufrüstung von der Wirtschaft in dem Augenblick getragen werden muß, in dem sie erfolgt und daß man die Belastung weder in die Vergangenheit noch in die Zukunft hineinverschieben kann. Der sogenannte Juliusturm besteht ja nicht aus Waffen, Uniformen und Ausrüstungsgegenständen, sondern lediglich aus obligatorischen Verpflichtungen zwischen der Notenbank und dem Fiskus auf der einen und zwischen der Bank deutscher Länder und den übrigen Notenbanken auf der anderen Seite. Diese Schuldverpflichtungen aber können bei den Größenordnungen, die hier zur Diskussion stehen, nicht ohne weiteres in beliebige Güter umgewandelt werden. Es steht noch gar nicht fest, ob im Auslande jederzeit für unsere guten Dollar, Pfunde und Gold allerneueste und beste Waffen zu erhalten sind, und ob nicht alles das zur Lieferung bereitsteht, was andere Armeen als technisch überaltet ausgeschieden haben. Das Dümmste wäre jedenfalls, wenn sich Deutschland wie der arme Mann benähme, dem unerwarte eine große Summe zugefallen ist und der sich hierfür im erstbesten Geschäft Dinge zusammenkauft, von denen er gar nicht weiß, ob er sie überhaupt gebrauchen kann.

Eine überstürzte Aufrüstung wäre auch politisch unklug. In einem Augenblick, in dem die akute Kriegsgefahr etwas gebannt zu sein scheint, würde ein solches Verhalten Deutschlands, das nun einmal im Ruf des ständigen Störenfriedes steht, möglicherweise verkehrt ausgelegt werden. Die Aufstellung der Streitkräfte braucht nicht unter Zeitdruck erfolgen; sie kann vielmehr sorgfältig und in Zeitabschnitten durchgeführt werden, die es möglich machen, mit den vorhandenen beschränkten Mitteln das Beste auf militärischem Gebiet zu schaffen. Geschieht dies aber, dann brauchen die Kassenreserven möglicherweise die Währung nicht zu gefährden. Ein langsamer Abruf in wohldosierten Mengen ist jedenfalls diskutabel.

Das aber besagt, daß die Kassenreserven nicht, so wie man das ursprünglich im Bundesfinanzministerium annahm, täglich fällige Gelder darstellen, über die man frei verfügen kann. Einlagen in Milliardenbeträgen bei einer Notenbank sind auch in einer reichen und blühenden Wirtschaft etwas Unmögliches. Nach aller finanzpolitischer Erfahrung gibt es nur eine echte Finanzreserve des Staates. Dies ist die Besteuerungsfähigkeit seiner Bürger. Sie muß man in guter Zeit dadurch pflegen, daß man sie niemals überbeansprucht.