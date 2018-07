Moskau: Der 20. Parteikongreß brachte Chruschtschow nicht den von manchen westlichen Beobachtern erwarteten Prestigevorsprung vor seinen Rivalen. Zwar hielt er das Hauptreferat, das sieben Stunden dauerte, aber auch die übrigen Spitzenfunktionäre der Partei, Malenkow und Molotow nicht ausgenommen, ergriffen das Wort zu langen Ausführungen. Alle Redner verdammten den „Personenkult“, eine deutliche Spitze gegen Stalin und eine Warnung an jeden anderen, der Lust verspüren könnte, in Stalins Fußtapfen zu treten. – Im Innern will die Partei „Willkürakte“ der Polizei verhindern und nach außen will sie „geschmeidger“ auftreten. Ersteres bedeutet indirekt auch eine Rehabilitierung der Opfer Stalinscher „Säuberungsaktionen“, letzteres bedeutet-„Koexistenz“ und grünes Licht für Bündnisse zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten in den „kapitalistischen“ Ländern. Für Moskau hat dieser Kurs auch seine Gefahren, denn durch jeden neuen Spalt im Eisernen Vorhang und durch jedes weitere Abge- und von der starren innen- und außenpolitischen Linie Stalins und langen natürlich Linie nur kommunistische Ideen nicht dem Westen, sondern auch westliche Gedanken in die Sowjetunion.

Düsseldorf: „Ressentiments haben über die Stimmen der Vernunft gesiegt“, erklärte der Pressedienst der CDU zum Regierungswechsel in Düsseldorf. – Zum erstenmal seit Bestehen der Bundesrepublik hat eine Opposition gegen eine amtierende Regierung die Hürde des „konstruktiven Mißtrauenvotums“ übersprungen und gleichzeitig mit einem Abstimmungssieg einen neuen Ministerpräsidenten installiert. Das Abstimmungsergebnis, 102 gegen 96 Stimmen, war knapp genug. Zwei Abgeordnete der Zentrumspartei müssen, entgegen einem Fraktionsbeschluß, für den Mißtrauensantrag gestimmt hahaben. Neuer Ministerpräsident von Rheinland-Westfalen ist der Sozialdemokrat Fritz Steinhoff. Vier weitere Minister gehören der SPD an, vier der FDP und einer dem Zentrum. Im Bundesrat werden die fünf Stimmen Nordrhein-Westfalens künftig zur Opposition zu zählen sein, so daß es zweifelhaft ist, ob die Bundesregierung Gesetze durch den Bundesrat bringen kann, die eine Zweidrittelmehrheit erfordern.

London–Bonn: Ungeachtet eines nochmaligen „Neins“ Bundesminister Schäffers, hat Englands Finanzminister MacMillan eine Summe von rund 600 Millionen Mark als deutschen Beitrag zu den englischen Besatzungskosten in seinen Haushalt eingesetzt. Abgeordnete der Opposition fragten: „Werden Sie diese Millionen auch bekommen?“ MacMillan antwortete ausweichend: „Verhandlungen haben schon begonnen.“

Wieder deutsche Kriegsmarine: Der Bundestag hat den Bau der ersten 153 Schiffe für die neue bundesdeutsche Kriegsmarine bewilligt. Die größten Einheiten werden Zerstörer sein. Der Bau von Kleinst-U-Booten für die Ostsee ist geplant. Bei der starken Belegung der deutschen Werften mit zivilen Aufträgen ist an einen Stapellauf der ersten Neubauten für die Kriegsmarine kaum vor zwei Jahren zu rechnen.

Helsinki: Mit 151 gegen 149 Stimmen wurde der Chef der Agrarpartei, Urho Kekkonen, zum neuen Präsidenten Finnlands an Stelle des 85jährigen Paasikivi gewählt. Die Kommunisten stimmten für Kekkonen, um die Wahl des ihnen verhaßten und na eh ihrer Ansicht „zu westlich gesinnten“ Sozialdemokraten Fagerholm zu verhindern.

Madrid: Unter dem Eindruck der blutigen Studentenunruhen in Madrid hat Franco eine Umbildung seiner Regierung vorgenommen. Ersetzt wurden der bisherige Parteiminister und Generalsekretär der Falange, Fernandez Cuesta, durch José Luis de Arrese, und der Erzierhungsminister Ruiz Gimenez durch Jesus Rubio. Die beiden neuen Männer sind treue Anhänger Francos. Eine endgültige Entscheidung. für oder gegen eine Restauration, für oder gegen eine radikalere Sozialgesetzgebung, wie viele Falangisten sie wollen, bedeutet die Regierungsumbildung nicht. Eher bedeutet sie eine Entscheidung gegen die liberalen Studenten und Professoren. Der Name Rubios, eines konservativen Katholiken, spricht dafür, daß die Forderungen der Studenten nach mehr Gedankenfreiheit unerfüllt bleiben werden.