DWelt heute rund 4 v. H (gegenüber 8 v. H. Vorkriegsanteil) beträgt und das mit 132 000 Beschäftigten das größte Privatstellt, hat 195455 seinen Umsatz um 460 Mill. DM oder um rund 30 v. H auf rund 2 030 Mrd. DM gesteigert. Dabei machte der von 366 auf 457 Mill. DM erhöhte Export wie im Vorjahr 23 v. H. des Umsatzes aus. Im gleichen Tempo wuchsen auch die Bestände, die sich in der konsolidierten Bilanz von 610 auf 784 Mill. DM erhöhten. Die beiden Firmen (S&H) und Siemens Schuckertwerke AG, Berlin- Erlangen (SSW) haben seit der Währungsreform 764 Mill. DM (davon 176 im Berichtsjahr) investiert und 549 Mill. DM (davon 130 im Berichtsjahr) abgeschrieben. Einschließlich der mehr als 50°oigen Inlandbeteiligungen wurden 195455 (30 9) rund 700Mill. DM für Löhne und Gehälter, rund 150 Mill. DM für soziale Leistungen (davon 80 Mill. DM für freiwillige) rund 200 Mill. DM für Steuern und rund 140 Mill. DM für Abschreibungen ausgewiesen.

Wie auf einer Pressekonferenz erklärt wurde, gestattet es der über dem Umsatz vestitionen abzustoppen. Die Gesellschaft, die die Finanzierung ihrer langfristigen Auslandsgeschäfte ais gesichert bezeichnet, spricht sich gegen die Gründung staatlicher rung aus. Eine Einschränkung der Aufträge durch die Bundespost werde Siemens nicht sonderlich treffen: "Wir stehen nicht auf einem Bein In Argentinien habe man inzwischen nach der Beschlag nähme der Auslandsguthaben Zeichen des Wohlwollens dec neuen Regierung örhaJten. Wie bereits gemeldet, schlägt S&H der HV am 29. Februar in München eine von 8 auf 9 v. H erhöhte Dividende vor, während die HV von SSW am 28. Feas Haus Siemens, dessen Anteil an der Elektroausfuhr der westlichen bruar in Berlin ebenfalls 9 (im Vorjahr 5) v. H. Dividende und Erhöhung des AK um 50 auf 250 Mill. DM billigen soll.

Materialpreise waren im Berichtsjahr um 16 v. H, Gehälter und Löhne durchschnittlich um 5v. Hgestiegen. Dennoch wurden die Preise im allgemeinen etwa auf dem Niveau des Vorjahres gehalten. Starke internationale Konkurrenz im schwierigen Auslandsgeschäft machte steigende Zugeständnisse bes ondersbeiden Zahlungsbedingun gen notwendig. Dem Ausbau der Anlagen und der weiteren Rationalisierung dienten neben den erwähnten ( in Mill. DM) 176 auch weitere ERP Kredite ( in Berlin) und die 80 aus der Kapiialeihöhung der S&H von 240 auf 320. Rund 122 Sachanlagevermögen und 287 Beteiligungen werden bei S&H von 320 AK und 125 Rücklagen gut überdeckt. Ebenso sind bei SSW 264 Sachanlajevermögeu und 9 Beteiligungen von 200 AK und 89 Rücklagen überdeckt, doch machte der nicht mehr genügende Spielraum die Kapitalerhöhung um 50 nötig. Bei S&H sind die Bestände von 182 auf 273 angewachsen. Erhebliche Preissteigerungen bei Kupfer führten zur Bildung einer Preissteigerungsrücklage, die von den Bestandswerten abgesetzt wurde. Das gleiche gilt für SSW, wo sich die Bestände auf 447 (352)erhöhten. 483 95 ( 381 34) Rohertrag und 23 36 ( 13 15) Beteiligungserträgei sowie 13 25 (—)ao. Erträgen standen bei S&H vor allem stark erhöhte Steuern von 72 05 ( 41 49)gegenüber. Auch bei SSW sind Steuern auf 114 57 ( 71 88) unverhältnismäßig stark angeschwollen, während sich der Ertrag auf 657 17 ( 521 13) und Erträge aus Wertpapieren auf 6 27 (554)erhöhten. Eine konkrete Auskunft über die Ursache dieser starkerhöhten Steuerbeträgewarnichtzuerhalten In der konsolidierten Bilanz, in der neben S&H und SSW alle inländischen Firmen enthalten sind, an deren AK S&H mit mehr als 50 v. H beteiligt ist ( Gesellschaften mit 50 v. H. und " weniger werden als Beteiligungen geführt), hat sich das Anlagevermögen einschließlich 55 60 ( 43 70) Beteiligungen auf 480 40 ( 439 60)erhöht. In 1630 90 ( 1202 40) Umlaufvermögen sindBestände ausschließlich 52 70 ( 45 60) vermieteten Fernmeldeanlagen auf 731 60 ( 564 40) und Wertpapiere auf 146 90 ( 19 10)angewachsen.

Der starke Auftragseingang im laufenden Jahr und die gute Liquidität zwingen Siemens nicht, an die Börse mit Kapitalwünschen heranzutreten, die sie nicht bewältigen kann. Auf einen längeren Zeitraum gesehen, wird man wohl mit einem Abflachen der Expansionskurven rechnen müssen, doch ist es schließlich Aufgabe genug, ein solches 2 Mrd. Bilanzvolumen zu halten tr.