Es wird immer schwieriger, gute Filme zu machen. Die Schienen und Wagenspuren, die andere einfuhren, werden dauernd dichter. Und man kann behaupten: je dichter sie werden, desto schwieriger wird das Schaffen neuer Werke.

Es ist nicht einfach heute, sich vor dem Gewirr der Spuren anderer zu hüten. Aber es ist – und damit sind wir bei guten Regisseuren wie Helmut Käutner – nicht einmal einfach, die eigenen Pfade zu vermeiden und querfeldein zu gehen. Wir verdanken Käutner die Bekanntschaft mit einer Anzahl anmutiger, wenig begangener Wege. Er zeigte sie so intensiv, daß sie teilweise tiefere Spuren bekamen, als die Hauptverkehrsstraßen filmischer Klischees. Diese Spuren sind in allen Köpfen der Filmzuschauer. Fritz Kortner gebrauchte einmal den Ausdruck „unsere filmverseuchten Gehirne“. Zu allen Klischees in unserer Vorstellung gehört das drohende Gewitter, wenn der Konflikt sich der Explosion nähert, dazu gehört die ziehende Wolke, die „aha, Fernweh“ auslöst, und der Regen an den Fensterscheiben, der das letztenmal „originales“ Symbol war, als Königin Luise in Tilsit weinte. Solche Banalitäten braucht man bei Käutner nicht zu befürchten. Aber er liebt die filmische Symbolsprache, die sich einprägt, er schätzt es, die inneren Vorgänge „durch die Sache“ zu zeigen. Und da liegt die Gefahr. Denn die Zahl der „Sachen“, der für einen Film brauchbaren Requisiten solcher Art, ist notwendig begrenzt. Werden sie aber einige Male benutzt, sind sie zu Metaphern der Bildsprache geworden. Davon enthält Käutners neuer Film „Ein Mädchen aus Flandern nicht wenige.

Das Drehbuch benutzte als Grundstoff die Novelle von Carl Zuckmayer „Engele von Löwen“. Liest man sie zum Vergleich, so kommt man bald darauf, daß Käutner nicht der Haupterfinder der Metaphern ist. Zuckmayer schreibt von „Engele“: „Ich kannte ein junges Mädchen, Angéline Meunier, eine Belgierin, die im Jahre 1914, bei der Zerstörung von Löwen, heimatlos geworden war... Sie war so lichtblond, so hellhäutig und so brunneniugig, wie Engel oft gemalt werden, und sicher verbarg sie wie diese ein großes und feuriges Herz.“

Es ist gut, daß die Leinwand statt dessen die zauberhafte, einfache und hübsche irdische junge Französin Nicole Berger zeigt. Auch den Helden, Angeles Geliebten, den jungen deutschen Langemarckkämpfer, hat der Regisseur auf die Erde heruntergeholt. Zuckmayer: „Er hieß Alexander von H. und war der Sohn eines hohen preußischen Offiziers. Er war ein zarter Junge, etwas anfällig und von großer musikalischer Begabung. Von seiner schönen, eleganten Mutter wurde er wohl versöhnt, aber wir hörten mit Grauen, daß der Vater ihn wegen kleiner Vergehen mit der Reitpeitsche züchtigte, um ihn vor Verweichlichung zu bewahren, und daß er ihn einige Male in Dunkelarrest sperrte, wenn er die Äußerung wagte, er wolle nicht Offizier werden, sondern Musik studieren.“ Wie erfreulich, daß der junge Soldat, den Maxinilian Schell spielt, schlicht Alexander Haller heißt und Medizinstudent ist.

Diese beiden nun, Engele und Alexander, treffen sich 1914 „zwischen den Fronten“ – man kann es nicht unterlassen, hinzuzufügen, „wo die Filme wachsen“. Es ist schwer, von der „Liebe zwischen den Fronten“ noch neue Bilder zu machen. Trotzdem ist das Käutner an vielen Stellen gelungen. Aber der Autor hat ihm zu viele „alte Bekannte“ mitgegeben: Das von den Verwandten als niedere Magd geduldete Aschenputtel und die schlimmen eitlen Kusinen, die verluderte Etappe und die Front, wo der Tod stattfindet, den zweifelhaften Ort, wo sich die Offiziere vergnügen, und den Offiziersvater mit den steinernen Grundsätzen. Da ist es schwer, zwischen Urbildern und leerphotographierten Requisiten hindurchzufinden.

„Sie war so lichtblond.“ Wie leicht hätte es da einem Filmregisseur ergehen können wie dem Loreleyschiffer: „er schaut nicht die Felsenriffe, er bildet nur hinauf in die Höh’.“ Käutner hat die Felsenriffe durchaus gesehen. Aber wo sie sich zum Anbringen der Symbole, die Käutner ja sehr liebt, eignen, da kommt er ihnen doch oft bedenklich nahe. Zum Schluß fallen das Eiserne Kreuz und das Abzeichen der nationalistischen Belgier nebeneinander auf eine abgelegte deutsche Uniform – und so verschlingen am Ende denn trotz allem die Wellen noch Schiffer und Kahn. Ruth Herrmann