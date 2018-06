Es ist immer eigenartig zu beobachten, wie die Wählermassen in die eine, die Parteimanager in die andere Richtung drängen. Was im Augenblick in der österreichischen Innenpolitik vor sich geht, darf als Schulbeispiel für dieses Phänomen angesehen werden: Bei allen Wahlen der letzten Zeit hat das Elektorat ganz eindeutig für die Zusammenarbeit zwischen Sozialisten und Konservativen demonstriert.