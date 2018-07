Arbeit ist gut – Mitarbeit ist besser! Unter diesem

Motto stand wiederum der „Tag der Mitarbeit“ in: Tempo-Werk, Hamburg-Harburg. Nicht nur die Männer der Planung und Arbeitsvorbereitung, sondern auch die Arbeiter an der Maschine und die Angestellten am Schreibtisch haben durch gedankliche Mitarbeit über ihre eigene Aufgabe hinaus Verbesserungsvorschläge gemacht, die Werk und Kundschaft gleichermaßen nützen. Oscar Vidal, der Chef des Tempo-Werks, verteilte Prämien an diejenigen Mitarbeiter, die die wertvollsten Vorschläge eingereicht haben. Z.