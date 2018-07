Augsburg Adria FHmiheater Wertingei Str. 9294 Ruf 3 11 46 täglich 20 Uhr sä ond so auch 1? Uhr Kammerlichtspiele Vorderer Lech 8 Ruf 20 53 täglich 18 00 und 20 15 Uhr So auch 15 30 Uhr Burgstraße 19 Ruf 29 33 täglich 15 30, 17 45, 20 und 22 Uhr So auch 13 30 Uhr Berlin Filmbtthne am Steinplatz Berlin Charlottenburg Hardenbergstr. 12 Ruf 32 71 00 täglich 16 18 15 und 20 30 Uhr Düsseldorf Asta Nielsen Theater Graf Adolf Straße 37 Ruf 2 30 00 tägl. 11, 13 30, 15 45, 18u 20 15Uhr Fr, Sa u. So auch 22 30 Uhr Tonhallen Theater Am Webrhahn9 ll Tel. 10066 täglich 13, 15 15, 17 45 n. 20 30 Uhr Sa u. So auch 22 55 Uhr Schwabacher Str. 149 Ruf 7 40 30 täglich 16, 18 15, 20 30 Uhr Göttingen Studio für Filmkunst Hospitalstr. 1 Ruf 2 40 24 täglich 16 36, Wund 21 30 Uhr Ball Filmtheater Im Hauptbahohof Ruf 72 22 täglich 17, 19 and 21 Uhr Hamburg Die BARKE SpitalerstraBe 7 Ruf 33 83 93 tägl. 13 15, 15 4A 18 15 u. 20 45 Uhr Gondel U Bhf. Sierichstraße Tel. 47 07 95 täglich 15 30. 18 und 20 30 Uhr Harmonie Lichtspiele Wandsbeker MarktstraBe 35 Ruf 68 81 55—56 täglich 16, 18 30 und 21 Uhr Liliencron Studio für Filmkunst Gr. Flottbek, Beselerstr. 21 Ruf 89 50 05 täglich 16, 18:30 und 20 45 Uhr Heidelberg Capltol Filmtheater Bergheimer Str. 59 Ruf 2 02 84 tSgl 13 00, 15 30, 18 00 u. 20 30 Uhr Köln Film Studio IUX Hohe Straße 131 Ruf 21 63 63 täglich 11, 13, 15, 17, 19 o. 21 Uhr Lübeck Sladthallcn LIditspiele Ruf 2 22 22 täglich 15 30, 18 und 20 30 Uhr Marburg Kammer Lichtspiele Steinweg 4 Ruf 31 42 tagt. 14, 16 15, 18 30 und 20 45 Uhr München Studio für Filmkunst Occamstr. 8 Ruf 3 54 01 tägl. 16 00, 18 15 und 20 30 Uhr Oldenburg Ziegelhof Studio für Filmkunst Ruf 8 03 33 tägl 15 00, 17 30 und 20 Uhr Sa. 22 30 Uhr Osnabrück RITZ FIlmtheater Am Heger Toi Ruf 55 55 täglich 13. 15 15, 17 30 und 20 Uhr Stuttgart Filmpalast Stuttgart Bad Cannstatt Seelbergstr. 11 13 Rnf 5 42 26 tägl. 13 45, 16, 18 15 und 20 30 Uhr Kammer Lichtspiele Am Wilhelmsbau Ruf 6 65 21 täglich 13 30, 16, 18 30 und 21 Uhr Fr. 30. 3. Sa. 31. 3. 1 So. 1. 4.

R "Wagner Jebra Paget Vico Torriani Die Ein Herz voll Musik Weiße Feder es Teufels General Carl Madame Butterfly uckmayers Jühnenstck Audie Murphy Schätze Destry räumt auf j_Der junge Tom Destry i, kommt als neuer Chenf Teulels in die Stadt und richte d alte Gesetz wieder au O. W. Fischer, Lieselotte Pulver, Klaus Kinski Hanussen Die dramatischen Höhepunkte im Leben des ebenso berühmten wie berüchtigten Hellsehers Eric Jan Hanussen und sein mysteriöses Ende im Frühjahr 1933 — Prädikat: wertvoll" Die Geschichte eines berühmten Fliegerhelden des Koreakrieges, der sich als tollkühner Düsenjäger Pilot einen Namen machte Harry Belafonte, Dorothy Dandridge, Peart Bailey, Olga James Eines der wirklichen Meisterwerke der CinemaScope Leinwand (Sa. 22 45 Uhr und So. 10 45 Uhr: Karussell Neapel") St. Granger " Elis. Taylor Beau so etwas lieben die Frauen Brummen ( :nmnensiucK tragt, weil er an jedem Finger einen tracjen mußte 1 Lili Palmer, Curd Jürgens, Winnie Maikus, Hilde Korber Die Verfilmung des Romans von GinaKaus "Der Teufel nebenan", der die Haßliebe zwischen einer reifen, überlegenen Frau und einem jungen, ihr hörigen Musiker nach dem gleichnamigen Roman von Spoerl mit Ralph Arthur Roberth (Karfreitag, 11 Uhr: "Midier Angelo", So. 11 Uhr: "Andreas Schlüter") In ein Diebesnest gerät ein junger Taxichauffeur auf den Spuren einer Schönen. Er wird zwischen Herz und Gewissen arg hin- und Verbotene Linda Darnell, Vittono de Sica Spiele Wohnung mit allem Komfort (Jeux Eben haben sie sich noch als zwei interdits) vollkommen Fremde um eine leere Mademoiselle Docteur Regie: Wohnung gestritten, jedoch das Regie: G. W. Pabst R. Clement Blatt wendet sich Ein Winnie Markus, Christiane Hörbiger Wessely, Rudolf Prack ganzes Kronprinz Rudolfs letzte Liebe Leben Regie: Rudolf Jugert 6. Woche Jean Servais, C. Mohner. R. Manuel 6. Woche Minutiös geschilderter Einbruch einer Pariser Gangsterbande in einem Juwelenladen! (Karfreitag 13, 15, 17, 19 u. 21 Uhr: "Marty" — Sa. 23 Uhr: Charlie Chaplin in Lichter der Großstadt" — So. 23 Uhr: Die roten Schuhe" — Mo. 11 Uhr: Kinder des Olymps" — Do. 19 u. 21 15 Uhr: "Boulevard der Dämmerung") Lili Palmer, Curd Jürgens, Winnie Markus, Hilde Körber Die Verfilmung des Romans von Gina Kaus "Der Teufel nebenan", der die Haßliehe zwischen einer reifen, überlegenen Frau und einem jungen, ihr hörigen Musiker Farbfilm — Deutsche London Film Verleih GmbH GehJmnis Marcelino Das Idyll einer Liebesgeschichte zwischen einer jungen chinesischen Ärztin und einem amerik. Journalisten wird durch den Ausbruch der Koreakrise unterbrochen Es ist die Geschichte Aschenbrödels, das sich mit tapferem Herzen sein Glück erkämpft. Die Geschichte einer ungewöhnlichen Liebe und Ehe (So. 11 Uhr: "Die Eroberung des Nord- und Südpols [Amundsen]) Gerard Philipe, Michele Morgan und Brigitte Bardot Bitte, vergewissern Sie steh bei Kartenbestellungen, daß keine Programmänderung eingetreten Ist. Mo. 2. 4. Dl. 3. 4.

Verleih GmbH — — Ml. 4. 4. Do. 5. 4.

Das kann Jedem passieren Rock Hudson, Barbara Rush, Jeff Morrow Wenn die Ketten brechen Einen ungleichen Kampf fochten die patriotischen Iren um die Freiheit Irlands aus. In den berüchtigten Rebellen, Capt. Thunderbolt u. Gapt. Lightfoot erstanden der gerechten Sache zwei Streiter Alan Ladd, June Allyson Wolkenstürmer Farbfilm — Cinemascope Carraen Jones mit der Musik von Georges Bizet Der gelbe Strom " i, uite Geschichte um einen Ehemann, der keinen Trauring Der Mann mit dem goldenen Arm Teufel in Seide zum Thema hat.

Recfie: Rolf Hansen Eine satirische Filmkomödie Der Maulkorb Deutsche Wiederaufführung! hergerissen.

s Jouvet, Pierre Fresnay e Blanchard, Dita Parlo man Teufel in Seide zum Thema hat Waldwinter Nach Paul Kellers Roman Waldwinter" (Matinee, 11 15 Uhr: Philharmoniker") lorene Shirley Booth, Burt Lancaster Come Back, Little Sheba Sohn Feinsinnige Studie einer fiuseinandergelebten Ehe.

Regie: Daniel Mann Waldwinter nach Paul Kellers Roman Farbfilm Reglne Nach der Novelle von Gottfried Keller Rene Clairs preisgekrönter Farbfilm Das große Manöver