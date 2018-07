Von Heinrich Scholz

Glockentöne. Mitternacht wie im „Faust“. Stimmen aus der Höhe:

Christ ist erstanden von der Marter alle.

Des solln wir alle froh sein:

Christ will unser Trost sein.

Kyrieleis.

In einer Schlichtheit und Konzentration, die niemand kann übertreffen wollen, ist hier genau das gesagt, was die Auferstehungsfeier bestimmen sollte in einer Welt, in der das Christentum noch nicht ausgelöscht ist. Dann wird diese Feier nicht weniger sein können als eine Feier der „Auferstehung des Herrn“.