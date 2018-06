Ostern, da Konfirmation, Versetzung, Einschulung und Abitur in kinderreichen Familien zusammenprallen, ist die entscheidende Zeit, in der Elternweisheit ihre übermütigen oder verzweifelnden Kinder zur Besonnenheit leiten, in der aber oft auch Unverständnis der Erwachsenen die unsichere Jugend in Katastrophen stürzt; der rechte Jahreszeitenwechsel also, um sich in die Eltern-Kinder-Beziehung vergangener Jahrhunderte gleichnissuchend zu vertiefen und in den durchaus nicht immer beglückten Briefen gutmeinender, aber verständnisloser Eltern an ihre berühmten Söhne neuen Mut für die eigenen Kinder zu finden.