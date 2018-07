F. R. S., Bern, im April

Dem Schweizervolk wurde kürzlich vom neuernannten Chef der staatlichen Handelsabteilung vorgeworfen, es denke zu wenig „zolltarifisch“. Der Hintergrund dieser Kritik dürfte in den Diskussionen über den Beitritt der Eidgenossenschaft zum Allgemeinen Abkommen über Zölle und Handel (GATT) zu suchen sein. An einem solchen Beitritt hätte die Schweiz natürlich alles Interesse. Aber die Schutzbedürftigkeit der Landwirtschaft – man könnte auch sagen: ihr Anspruch auf Einkommensparität mit der Industrie – erweist sich als beinahe unüberwindbares Hindernis. Denn die schweizerische Agrarpolitik beruht auf der Einfuhrkontingentierung nach dem „Dreiphasensystem“, das heißt: freie Einfuhr nur für die Dauer der Periode, in der keine einheimischen Produkte auf den Markt kommen, Importkontingentierung während der Übergangszeit und gänzliche Einfuhrsperre dann, wenn die inländische Ernte angeboten wird.

An dieser Methode, die von den Organen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit (OEEC) – als Ausnahme von den erwünschten Regeln der Liberalisierung übrigens, wenn auch nicht ohne Widerspruch – gutgeheißen wurde, muß die Schweiz aus innenpolitischen Gründen festhalten. Um die Tür zur GATT zu öffnen, müßte jedoch das Kontingentssystem fallen – drängt sich da nicht als Ausweg aus dem Dilemma der verstärkte Zollschutz auf?

Nun gibt es freilich beachtliche Gründe, die zugunsten einer erhöhten Zollmauer (als Ersatz für die Kontingentierung) sprechen. Denn der Zoll wirkt generell und insofern gerechter als die Kontingentierung, als diese unweigerlich zur Begünstigung derjenigen Importeure führt, die glückliche Besitzer von Einfuhrbewilligungen, von Kontingenten, sind. Von diesem Standpunkt aus wäre somit die Abschaffung der traditionellen Mengenbewirtschaftung zugunsten höherer Fiskalabgaben an der Grenze zum mindesten prüfenswert. Aber die Öffentlichkeit befürchtet vor allem eine weitere Erhöhung der Lebenskosten (und die Exportindustrie hält sogar Gegenmaßnahmen des Auslandes für denkbar im Falle einer allzusehr nach oben tendierten Zolltarifrevision).

Folglich bleibt der Vorwurf, es fehle den Eidgenossen das „zolltarifische Denken“, wohl zu Recht bestehen. Da aber andererseits der Verbrauch als Endzweck allen Wirtschaftens betrachtet werden kann, ist es vielleicht gar nicht so widernatürlich, wenn sich gegen eine aktivere Zollpolitik zunächst einmal der Widerstand der Konsumenten meldet!