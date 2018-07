Franz Schubert, ein geringerer Artist als die anderen großen Musiker, hatte doch von allen den größten Erbreichtum an Musik“, schreibt Nietzsche in Menschlich Allzumenschliches. Der Komponist selber äußerte kurz vor seinem Tode, „neue Rhythmen und Töne“ gingen ihm im Kopf herum, und als er unerwartet starb, hatte er sich gerade bei einem berühmten Wiener Theorielehrer zu ernsten Privatstunden im Kontrapunkt angemeldet. Wenn man bedenkt, daß Schubert in einem Alter dahingerafft wurde, da Beethoven seine Eroika und seine Appassionata Wagner den Ring und den Tristan noch nicht geschrieben oder auchnur geplant hatten, ist bei dem „Erbreichtum an Musik“, den wir von ihm besitzen, gar nicht auszudenken, welch ein überragender neuer Schubert geboren worden wäre ...

Franz Schubert: Forellenquintett A-Dur op. 114 (Philips A00690 R); Streichquartett d-Moll op. posth. u. G-dur op. 161 (Dt. Grammophonges. DG 18 191 LPM, DG 18 010 LPM); G-Dur op. 161 (Philips A 01172 L); Oktett op. 166 (Dt. Grammophonges. DG 066/7 u. Decca LXT 2983); Streichquintett C-Dur op. 163 (Electrola WCLP 1006 u. Capitol P 8133); Impromptus op. 90 u. 142 (Philips A 01157 L).

Einige, meist späte instrumentale Werke geben wenigstens einen Begriff von dem, was sich hier anbahnte. Schon den Freunden war aufgefallen, daß Schubert die Variationenform immer häufiger anwandte, ein Hinweis, daß ihm die naive Melodie allein als Auslaß schon nicht mehr ganz genügte: er vertiefte sich nun auch in die Mannigfaltigkeit ihrer Deutungen. An hervorragender Stelle sind hier das d-Moll Quartett das Forellenquintett, das Oktett und einige der Impromptus in nennen. Auch sonst machen sich gewisse Verschiebungen in der Art der Textur bemerkbar, die im Verein mit gesteigerter Straffheit der Form bei einigen der letzten Werke einen langsamen Wandlungsprozeß im Weltbild vermuten lassen. Der Rhythmus zum Beispiel in den ersten Sätzen des G-Dur Streichquartetts und stellenweise in den Mittelsätzen des Streichquintetts fließt nicht mehr, wie sonst, unbekümmert und ohne anzuhalten, vielmehr stellt die Fülle der Akzente ein Nebeneinander, selbst ein Gegeneinander, jedenfalls ein Verweilen dar, das auf eine neue, kritischere Sinnesrichtung schließen läßt. Aus ihr mag dann das Bedürfnis nach mehr dialektischen Kompositionsmethoden entsprungen sein, das zunächst schon rein instinktmäßig zu kontrapunktischen und formalen Neuerungsversuchen führte, wie in der grandiosen Phantasie in f-Moll für Klavier zu vier Händen; und dann weiter zu den logisch daraus folgenden systematischen Studienplänen. Am schroffsten aber scheint uns dieser neue Dualismus in Schuberts Wesen, dieser Einbruch zweifelsvoller Gewalten in eine bis dahin naiv heitere Natur, im Finale des Oktetts und im zweiten Satz der posthumen A-Dur Sonate für Klavier, die im Todesjahr entstanden ist, hervorzutreten. Im ersteren Falle vor dem übermütigen Allegro ein kurzes Vorspiel mit schattenhaften, fahlen Tremolos und dumpf ächzenden Akkorden – eine Weise von Todesahnung und seelischer Not, an Matthias Grünewald erinnernd, die Schubert mit wenigen Takten auch in die vorderste Reihe der Romantiker stellt. Und dann der zweite Satz der genannten Sonate; aus tiefem Frieden heraus plötzlich ein wildes, verzweifeltes Wühlen in rebellischen Dissonanzen, ein Herumstampfen auf tonalen Unabänderlichkeiten, dem dann, als wäre nichts geschehen, wieder die anmutigsten Töne folgen.

Das Forellenquintett gibt es von Amsterdamer Künstlern; der unverfälschte Wiener Charme ihres Spiels zaubert über alle geographischen Räume hinweg. Die Amadeus-Leute spielen das d-Moll Quartett mit Farbe und Schwung; beim gewaltigeren in G-Dur stellen sie ihre klare. Erkenntnis des Konfliktes in den Vordergrund, sie betonen die Zerrissenheit weit dramatischer als die Budapester mit ihrer blühenden Tongebung, denen es mehr auf die auch in diesem Werk reichlich vorhandene Grazie ankommt. Zwischen den beiden Ausgaben des Oktetts möge der Leser selber entscheiden. Die A-Dur Sonate soll in einer Neuausgabe der herrlichen Aufnahme von Arthur Schnabel herauskommen. Vom Streichquintett gibt es neben der einzigartigen Darstellung durch das Amadeus-Quartett eine vorzügliche weitere vom Hollywood-Quartett. Mit den Impromptus endlich lernen wir einen neuen Pianisten kennen: Rudolf Firkusny. Sein duftiges, dabei kristallklares und männliches Spiel möchten wir mit Worten charakterisieren, die Schubert selber einmal gebraucht hat: seine Hände verwandeln die Tasten in lauter singende Stimmen. Chr.