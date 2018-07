Wenn der Arzt Luftveränderung verschreibt, so versteht er darunter nicht nur mehr Sonne, mildere Temperatur, Höhen- oder Seeklima, Sandern meint, daß der Patient aus psychosomatischen Gründen in erster Linie eine Veränderung der Umgebung braucht. So wird die verordnete Reise, deren Zweck nicht immer eine regelrechte Kur zu sein braucht, gewöhnlich ganz von selbst zu einem Abschnitt unseres Lebens. Wie einschneidend und gleichzeitig wohltuend eine solche Veränderung ist, geht daraus hervor, daß man später Redewendungen gebraucht wie „Vor (oder nach) meiner Reise nach Nizza“, „Vor (oder nach) meinem Abstecier nach Kopenhagen“. Die Heilkraft solcher Unterbrechungen des Alltags ist nicht ausschließlich der reineren Luft, der Diät und der größeren körperlichen Bewegung zuzuschreiben, sie besteht vor allem in dem Wechsel der Umgebung und dessen psychologischen Einwirkungen.

Nicht jeder kann sich Reisen leisten, deren Sinn ein solcher Tapetenwechsel ist. Aber jede Frau kam sich täglich – ohne große Kosten – in eine andere Atmosphäre begeben, deren wohltuender Einfluß auf ihren Seelenzustand, ihre körperliche Gesundheit und Leistungsfähigkeit davon abhängt, wie sie den Umgebungswechsel inszeniert.

Jeder kennt den Spruch „Kleider machen Leute“, und mancher handelt danach, aber die Macht des stimmungbeeinflussenden Kleiderwechsels, der den Übergang vom Arbeitstag zu den Abendstunden der Entspannung kennzeichnet, wird noch immer nicht genug gewürdigt. Das abendliche Umkleiden hat nichts mit Konventionen zu tun, und es hat auch nichts mit dem zeitraubenden, oft lästig empfundenen Anziehen für den offiziellen Abendausgang gemein. Dieses Umkleiden ist nichts anderes als ein Teil des Auffrischens nach getaner Arbeit, das zur Entspannung gehört. Für diese beiden entgegengesetzten Arten des Kleiderwechsels hat die Engländerin schon lange einen besonderen Ausdruck, der in seiner Knappheit den Kern der Sache trifft. Wenn sie sich für Theaterbesuch oder Abendempfang anzielt, so nennt sie das to dress up, wenn sie jedoch ihren Hausanzug anlegt, so bezeichnet sie dies mit to dress down. Beides zeugt von dem Willen zur Veränderung, der Flucht aus dem Alltag, aber das dressing down ist weniger mühselig, intimer und soll eine Erholung, Aus- und nicht Anspannung sein. Es soll aus der müden Berufstätigen und der sondern ten Hausfrau nicht eine elegante Dame, sondern eine Frau mit Zeit und Muße machen, und muß daher vor allem anders und bequemer sein als der übliche Tagesanzug, der – nach Büro oder Küche riecht.

Bezeichnungen wie Tea Goten, Hostess Dress, Négligé haftet der Hauch einer sorgloseren Vorkriegsgeneration an. Darum ist man jetzt dazu übergegangen, diese unentbehrliche, an Beliebtheit zunehmende Kleidungsklasse als Entspannungskleid, relaxer dress, zu bezeichnen. Der mangelnden Eleganz dieser Bezeichnung entspricht die Zwanglosigkeit solcher Anzüge, die weder teuer noch nach der letzten Pariser Mode gearbeitet sein müssen. Was das Entspannungs- vom Arbeitskleid unterscheiden soll, sind Abstand vom grauen Alltag und Mut im Ausdruck der persönlichen Note.

Diese Art der Kleidung bietet der Phantasie und dem Geldbeutel mehr Spielraum, aber die weitergesteckten Stilmöglichkeiten verlangen auch mehr Nachdenken und Fingerspitzengefühl. So begrenzt das vormittägliche Jackenkleid in Farb-, Stoff- und Schnittauswahl ist, so vielseitig kann die zwei-, drei- und mehrteilige „Entspannungskleidung“ aus Bluse, Jumper, Cardigan und Rock, aus Slacks und Jacke, Piratenhose und Matrosensweater oder auch aus einem hellen, redingote-ähnlichen oder im Mandarinstil gearbeiteten Supermorgenrock mit oder ohne Stola variiert werden.

Kleider, die den Stunden der Entspannung gewidmet sind, dürfen jedoch an die Trägerin nie allzu hohe Ansprüche an Schonung und Rücksicht stellen: sie sollen nichts herzeigen, sondern nur praktisch sein, Bücken und Liegen, Kauern und Tanzen auf engstem Raum ertragen. Sachkenntnis ist daher Voraussetzung bei der Stoffauswahl. Diese leicht zu tragende Ausrüstung aus neuen, bedruckten und einfarbigen Baumwollen, die Waschen zum Kinderspiel und Bügeln überflüssig machen, bieten einen der zahlreichen modischen Wege, die zum strapazierfähigen Mußekleid führen. In die Klasse der Glamourstoffe für den Abend im Hause gehören die undurchsichtigen Nylons (Brokate und Ottomane), die Seiden und Samte mit eingewebten goldene und auch silbernen Lurexstreifen oder kaum sieht baren Glittermustern, und für den Sommer oder geheizte Räume die neuesten Erzeugnisse de modernen Textilindustrie, die seidenweichen Tery lene-Organzas mit mattschimmernden, eingewebt ten, nicht einlaufenden und waschbaren Lurexfäden Farbe ist einer der Hauptbestandteile des zwanglosen Hausanzugs: sie muß sich nicht nur dem Typ und Teint der Frau, sondern auch den vorherrschen den Farben des Heims anpassen. Guten Geschmack vorausgesetzt, kann man von den Anzügen für du Freizeit im Hause mehr als von der modegebunde nen Tageskleidung sagen: erlaubt ist, was gefällt

Katharina Elisabeth Rüssel