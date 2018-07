S. L., Berlin

Wer geglaubt, gehofft oder gefürchtet hatte, der Oberjat-Prozeß, nach zweijähriger Vorbereitung mit Spannung erwartet und Ende Januar endlich begonnen, werde so etwas wie ein zweiter Fall Sklarek oder Barmat werden, sensationsumwittert und von Korruptionskrisen der öffentlichen Verwaltung begleitet, wurde durch den zweimonatigen Prozeßablauf gründlich widerlegt. Von dem politischen Beiwerk, mit dem der Name Oberjat seit Jahren so dicht umrankt worden ist, daß er bereits ein dankbares Thema für die Kabarettisten der Stadt abgab, ist während der sechsundzwanzig Verhandlungstage nur beiläufig gesprochen worden, und zwar in der Urteilsbegründung, sozusagen nur in Parenthese.

Landgerichtsdirektor Münn nämlich stellte kurz und bündig fest: „Wenn im Zusammenhang mit dem Fall Oberjat immer wieder Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens genannt wurden, so war ein solcher Zusammenhang für das Gericht nicht erkennbar. Die Strafkammer hätte unsachlich gehandelt, wenn sie solche Personen vor ihr Forum zitiert hätte.“ Mit anderen Worten: die Konsequenz, die sich aus der stadtbekannten Freundschaft des in ein justizverfahren verwickelten „Margarinekönigs“ mit führenden Männern der Verwaltung – vor allem Berlins Polizeichef Stumm – hätten ergeben müssen, waren nicht Sache des Gerichts. Diese Krisen auf kommunalem Felde, die eine Zeitlang schwelten und schmorten, ohne zur Explosion zu kommen, sind inzwischen verjährt und beinahe vergessen. Geblieben ist ein Verfahren wegen Wirtschaftsvergehens gegen einen Mann, der, als Typus, immerhin noch soviel posthumen Unmut der Bevölkerung auf sich sammelte, daß er nach dem Urteilsspruch das Gerichtsgebäude nur durch einen Nebenausgang verlassen konnte und selbst dort von Schmährufen empfangen wurde.

Der dicke, rundköpfige Mann mit dem schütteren Bürstenschnurrbart, ehemaliger Geschäftsführer und Mitgesellschafter der Märkischen Margarinefabrik, sieht aus wie die leibhaftige Porträtkarikatur des Großschiebers, als der er jetzt verurteilt wurde. Er ist einer der reichsten Grundbesitzer Westberlins; allein zwischen 1946 und 1950 erwarb er dreizehn Grundstücke, meist Mietshäuser – aus dem Erlös von verkauften Uhren und Brillanten, wie er vor Gericht zu beteuern suchte. Überhaupt stellte er mit seiner unverfrorenen Argumentation während des Prozesses starke Anforderungen an die Nachsicht der Richter. Eine pauschale Abgeltung von Steuerschulden in Höhe von 300 000 Mark, deren Berechtigung er leugnete, habe er schließlich nur gezahlt, um „Ruhe zu haben vor den gehässigen Leuten, die mich mit Anzeigen bombardierten“; Differenzen zwischen Rohfettlieferungen und verarbeiteter Margarine erklärte er damit, daß „die Lieferanten in Hamburg Gangster sind“, und seine Belehrungsversuche über die Geschäftsmethoden der Reichsmarkzeit entlockten dem Vorsitzenden schließlich die Bemerkung: „Sie müssen bei uns eine ganz normale Intelligenz voraussetzen und nicht glauben, daß wir weltfremd sind.“

Vorgeworfen wurde Oberjat, durch Schwarzhandelsgeschäfte von 1946 bis zur Aufhebung der Bewirtschaftung die Deckung des allgemeinen Bedarfs gefährdet und gegenüber seiner Firma fortgesetzt Untreue durch nicht verbuchte Eigeneitnahmen geübt zu haben. In beiden Punkten wurde Oberjat für schuldig befunden und zu zweieinhalb Jahren Gefängnis, 110 000 Mark Geldstrafe und Einziehung von 300 000 Mark Schiebergewinnen verurteilt. Das Gericht hat sich mit diesem Urteil vor jeder Verdachtsentscheidung gehütet und nur angenommen, was einwandfrei erwiesen ist. Es blieb dabei mit der Annahme von neunzig Tonnen „verschobener“ Margarine an der untersten Grenze des Wahrscheinlichen, das indessen infolge „absolut einmaliger“ Lügen und Beweismittelfälschungen Oberjats und seiner Mitangeklagten kaum verläßlich zu umgrenzen war.

Strafmildernd wirkte der Umstand, daß die zur Debatte stehenden Straftaten sechs bis zehn Jahre zurücklagen und bereits an der Grenze der Verjährung standen. Doch Oberjat habe, erklärte der Vorsitzende, in einer Zeit allgemeinen Schwarzhandels „die Grenzen dessen, was man allenfalls moralisch vertreten könne, bei weitem überschritten“. Daneben habe aber das Verfahren noch einen moralischen Zweck gehabt, nämlich zu beweisen, „daß der Satz, die Anständigen seien immer die Dummen, letztlich doch keine Allgemeingültigkeit hat“.