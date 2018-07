Da Stalins einst für unvergänglich gehaltener Ruhm dahingeschwunden ist – was sollen seine irdischen Reste noch im Schau-Mausoleum am Roten Platz? Tatsächlich vernimmt man auf dem Umweg über Indien, daß Lenin fortan allein den Scheinwerfern und der liebenden Betrachtung des sowjetischen Volkes ausgesetzt werden soll. Eines Tages wird Stalins Leichnam verschwunden sein.

Aus Washington wiederum erfährt man, daß eine andere Hülle, die von bösem Geist erfüllt war, spurlos verschwunden ist: das Original jenes Morgenthau-Planes, der den Deutschen Verewigung ihres Nachkriegselends bereiten sollte. McCloy, der als amerikanischer Hochkommissar – ganz entgegen Morgenthauscher Gesinnung – viel Gutes für uns Deutsche bewirkt hat, erklärte, daß man schon 1944 (in einer Zeit, wo er Staatssekretär im Kriegsministerium war) versucht habe, „das paraphierte Schriftstück zu finden, aber es konnte nicht aufgetrieben werden. Ich hatte schon immer das Gefühl, daß irgendwer im Weißen Haus – nicht Mr. Rooesevelt allerdings – es vernichtet hat, nachdem soviel Kritik an dieser Politik in den Zeitungen laut geworden war“.

Belastende Originale einfach verschwinden zu lassen – das pflegt ein Zeichen schlechten Gewissens zu sein. Doch ruft der Fall, sobald die Aktion gelungen, bei Beteiligten und bei Zuschauern ein befreiendes „Uff“ hervor, vorausgesetzt, daß man nicht fürchten muß, es seien von den verschwundenen Originalen noch Kopien vorhanden. J. M.