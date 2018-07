Der Jugend des Landes Bayern hat man zu Ostern ein schönes Geschenk gemacht. Der sportfreudige Kultusminister, Professor August Rucker, hat sich in einem grundsätzlichen Erlaß zu einschneidenden Maßnahmen zur Förderung des Turn- und Sportunterrichts an Volksschulen entschlossen. Ganz offen bekennt der Minister, daß die Pflege der Leibesübungen an den Schulen mit der allgemeinen Neuordnung des Schulwesens nach dem Kriege nicht Schritt gehalten hat. Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus will daher der Förderung der schulischen Leibesübungen künftig verstärkte Beachtung widmen. Sie wird sich zunächst darin auswirken, daß für Turnen und Sport zusätzlich wöchentlich zwei Spielstunden mehr angesetzt werden. Wichtig ist auch, daß es nunmehr gestattet sein soll, Verschiebungen im Stundenplan vorzunehmen, falls wegen schlechter Witterung mit einem Ausfall von Turn-, Spiel- und Sportstunden gerechnet werden muß. Bislang wurden grundsätzlich immer die Turnstunden fallengelassen, wenn Terminnot auftrat. Und welcher Schulleiter fand nicht stets noch einen Vorwand, das lästige Turnen zu streichen?

Der Turn- und Sportunterricht an den Schulen ist oft nur ein mehr oder minder planloses Beschäftigen der Schüler, weil keine geeigneten Lehrkräfte zur Verfügung stehen. Das Land Bayern hat nun die Erlaubnis gegeben, einen Austausch unter den Lehrern vorzunehmen. In kleineren Städten besteht sogar die Möglichkeit, daß dieser Austausch auch zwischen den verschiedenen Lehranstalten vorgenommen werden kann. Es sollen jüngere Kräfte für den Sportunterricht herangezogen werden. Wünschenswert wäre der hauptamtliche Fachlehrer für Turnen und Sport, der sehr wohl auf mehreren Schulen innerhalb eines Gemeinwesens beschäftigt werden kann. in jedem Schulaufsichtsbezirk soll dem Schulrat ein Berater in Fragen des Turn- und Sportunterrichts beigegeben werden. Wie ernst man es damit meint, geht daraus hervor, daß spätestens bis zum 1. Juli diese Fachkräfte dem Minister namentlich zu melden sind. Der Schulrat selbst ist angewiesen, bei seinen Inspizierungen künftig strenger auf die Einhaltung der im Bildungsplan enthaltenen Vorschriften für Turnen und Sport zu achten. Nun wird es kein Lehrer mehr wagen können, den Unterricht in den Leibesübungen zu vernachlässigen. Wie Deutsch, Rechnen oder Biologie, sollen Turnen und Sport jetzt auch in den Prüfungen durchgeführt werden. Der Sportunterricht soll dazu beitragen, die Kinder zur persönlichen Leistung, zu schneller Entschlußkraft und zu wagemutigem Handeln zu erziehen. Hier bieten sich große Möglichkeiten auf erzieherischem Gebiet. Die benötigten 180 Berater für die Schulräte will der Bayerische Landessportverband auf seiner schönen Gymnastikschule in Grünwald ausbilden, der Lehrer- und Lehrerinnen-Verein wird ihm dabei seine vollste Unterstützung gewähren. Auch dem Wandern will man besondere Aufmerksamkeit schenken. Omnibus- und Eisenbahnfahrten sollen im Wanderplan möglichst vermieden werden.

Vor einem Jahr unterhielten sich die Führer des deutschen Turnens und Sports in Koblenz mit den Kultusministern der Länder und vereinbarten, eine große Kundgebung am Jahresende zu veranstalten, auf der ein umfassender Reorganisationsplan des Schulsports und -turnens der Öffentlichkeit vorgelegt werden sollte. Doch nichts geschah! Es blieb bei leeren Versprechungen. Nur der Bayerische Landessportverband, von jeher der rührigste unter allen Landesbünden, ließ nicht locker. Er führte mit dem Kultusminister ein langes Gespräch am runden Tisch. Professor Rucker versprach bei diesem Beisammensein seine bestmögliche Hilfe, da „der Sport ein echter Bildungsfaktor“ ist, und zum Unterschied zu seinen Kollegen in den anderen Ländern ließ er seinen Worten auch gleich die Tat folgen.

Nun ist also endlich ein Anfang gemacht. Mit dem weitsichtigen bayerischen Erlaß wird man sich hoffentlich auch in den anderen Ländern regen mit der Förderung nicht nur des Schulsports, sondern auch der Leibesübungen der Jugendlichen.

Walther F. Kleffel