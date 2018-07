Inhalt Seite 1 — Forschung im Dienste der Hauswirtschaft Seite 2 Auf einer Seite lesen

Man hielt bis vor kurzem nicht allzuviel von der Hauswirtschaft in Deutschland. Nicht wahr: was war das schon, das bißchen Kochen, das Waschen, das Scheuern, das Einkaufen, das Einkochen, das Plätten und das Flicken! Jeder Minderbegabte konnte das erledigen! Der Bezeichnung „Hausfrau“ wurde demzufolge häufig das Wörtlein „nur“ vorangestellt: sie ist „nur“ eine Hausfrau...

Solange Frauen allein um eine richtigere Würdigung der Zusammenhänge „Hauswirtschaft-Volkswirtschaft“ kämpften, hat sich nicht viel geändert. Die Sache wurde erst anders, als es auch männlichen Volkswirtschaftlern von Beruf aufging, daß ja in der Tat mehr als 60 v. H. des Volkseinkommens durch die Finger dieser „Nur“hausfrauen gehen, und daß es keineswegs gleichgültig ist, wie diese 60 v. H. unseres Sozialprodukts ausgegeben werden. An diese Erkenntnis knüpften sich Fragen ohne Ende. Es war vor allem die Kardinalfrage, ob aus dieser ungeheuren Summe das Maximale an Leistung herausgeholt werde, die die Gemüter heftig bewegte. Ob die Erkenntnisse der heutigen Wissenschaft hinsichtlich einer vernunftgemäßen Ernährung in die Einzelhaushalte gedrungen seien? Ob die Errungenschaften moderner Technik nicht klugerweise auch in die Haushaltungen Einlaß bekommen sollten und man dem Ruf der Gegenwart nach Rationalisierung, ja nach Automation vielleicht gestatten sollte, den Dornröschenschlaf der Hauswirtschaft als Gesamtes zu stören? Kurz: man hat der Hauswirtschaft mit einem Male die Ehre angetan, sie zu einem volkswirtschaftlichen Problem Nummero eins zu erheben – was sie in Wirklichkeit ja auch ist.

Wir haben in Westdeutschland nun zwei Forschungsanstalten für Hauswirtschaft, eine in Stuttgart-Hohenheim und eine weitere in Bad Godesberg. Für das Institut in Bad Godesberg wurde ein älteres Gebäude erworben, eine vormalige Gartenbauschule, das Institut in Hohenheim arbeitet in einem modernen, eigens dafür erbauten Gebäude.

Die Arbeitsgebiete der Institute sind nach Sachgebieten getrennt: Bad Godesberg erledigt^ im wesentlichen statistische Aufgaben. Eine dieser statistischen Arbeiten ist beispielsweise die Untersuchung der Arbeitsverhältnisse der Kleinbäuerin. Es soll u. a. gefunden werden, welche Arbeiten in Haus, Hof und Feld die meiste Zeit der Landfrau und der anderen weiblichen Betriebsangehörigen beanspruchen, und welchen Kräfteverschleiß sie bedeuten. Es soll untersucht werden, wie sich eine fortschreitende Technisierung des Betriebes auf den Verbrauch an Zeit und Geld auswirkt u. a. m. Zu den von dem Godesberger Institut übernommenen Aufgaben gehört auch die Untersuchung aller Art von Fasern und Textilien.

In Hohenheim dagegen wird alles „erforscht“, was mit der Ernährung, dem Kochen, dem Bauen und Wohnen zusammenhängt. Studiert wird vor allem die Widerstandsfähigkeit der Vitamine beim Kochen, beim Braten, beim Schmoren, beim „Brutzeln“. Untersucht wird der Frischhalteprozeß in Kühlschränken und in Tiefkühltruhen. Beobachtet werden die bislang üblichen Methoden der Konservierung von Früchten und Gemüsen hinsichtlich ihrer Qualität nach der Konservierung. Untersucht wird das Verhalten des Vitamin C in Lebensmitteln unter dem Einfluß verschiedenartiger Kochtöpfe. Kochtopf ist eben nicht Kochtopf! Was würden wohl unsere Großmütter zu dieser lapidaren Feststellung gesagt haben? Auch hinsichtlich der Aufbewahrung von Speiseresten ist Topf nicht gleich Topf zu setzen: sowohl das Aussehen der Reste, als auch ihr Vitamingehalt und vor allem ihr Geschmack sind abhängig von der Art des Topfes, in welchem der Rest aufbewahrt wurde: ob in Aluminium, in Emaille, in Pyritstahl, in Cromargan oder in Jenaer Glas. Die Frage „Was erwartet die Hausfrau von ihren Kochtöpfen?“ wird nach allen Seiten hin untersucht und beantwortet. Bei diesen Arbeiten ergibt sich ein Zusammenwirken zwischen dem Forschungsinstitut und dem Lebensmitteluntersuchungsamt in Stuttgart.

Auch das Dampfdruckkochen wird hinsichtlich der Zeitersparnis durchexerziert. Es ist selbstverständlich, daß das Institut nicht nur die Töpfe und was in ihnen gekocht wird, unter die Lupe nimmt, sondern ebenfalls die Herde auf denen gekocht wird. Dazu gehören Gasherde, elektrische und (gerade jetzt) wieder eine Art neuerstandener Grudeherde (Kohlen).

Bei einer Ernährungserhebung in 85 Landhaushalten wurde unter anderem festgestellt, daß der Fettverbrauch oder Fettkonsum dieser Familien ungefähr um 25 v. H. zu hoch lag, daß dagegen aber die Versorgung mit Vitamin A (Carotin) und mit Vitamin C ungenügend war. Die Folgen einer solch mangelhaften Ernährung entwickeln sich, wie wir wissen, zu einer Aufgabe für die Ärzte. Demnächst werden Verfahren für die Gewinnung von Rohsäften und die dabei zu erzielende höchstmögliche Erhaltung des kostbaren Vitamins C durchgeführt werden. Geplant ist eine Untersuchung über verschiedene Auftauverfahren hinsichtlich ihres Einflusses auf den Vitamingehalt der gefrorenen und aufzutauenden Speisen.