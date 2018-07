Die „Financial Times“ überraschte vor wenigen Tagen die internationale Finanzwelt mit der Nachricht, daß von seiten der Bundesrepublik, also der Bank deutscher Länder, in den nächsten Wochen mit einem weiteren und energischen Schritt auf dem Wege zur Konvertibilität zu rechnen sei. Die Pflicht der Exporteure, ihre Devisenerlöse (nach spätestens sechs Monaten) der Notenbank anzubieten, soll fallengelassen werden und den Besitzern von Devisenguthaben die Erlaubnis gegeben werden, sie im Ausland, etwa in Form von Aktien, anzulegen.

Wie wir hierzu von zuständiger Seite erfahren, werden zwar entsprechende Maßnahmen zwischen den beteiligten Stellen seit einiger Zeit erwogen; irgendwelche Termine sind aber bisher nicht festgelegt worden. Die Beratungen sind noch nicht in das Stadium irgendwelcher konkreten Entscheidungen eingetreten. Und wenn man sich auch einmal bei der Bank deutscher Länder zu Maßnahmen in dieser Richtung entschließen sollte, wird man sich darüber klar sein müssen, daß wir damit in der Bundesrepublik zwar einen recht hohen Grad von Konvertibilität erreicht hätten, aber ein Restbestand an Devisenbewirtschaftung immer noch erhalten bleibt. Und das hat seine guten Gründe.

Unsere Devisenbewirtschaftung beruht nach wie vor auf Besatzungsrecht. Die Alliierten haben seinerzeit grundsätzlich jede Zahlung in das oder aus dem deutschen Währungsgebiet verboten. Dieses Verbot besteht dem Grundsatz nach noch heute. Praktisch ist es jedoch bereits durch eine große Zahl von allgemeinen Genehmigungen ausgehöhlt. Bei der Unzahl von Fällen aber, die denkbar sind, kommt es immer wieder einmal vor, daß irgendwo ein Tatbestand in Erscheinung tritt, für den es keine allgemeine Genehmigung gibt und wo dann eine Sondererlaubnis notwendig wird. Bei der nächsten Vorschriftenvereinfachung wird man das sicher berücksichtigen; im Augenblick müssen sich die Betroffenen mit diesem nicht mehr zeitgemäßen Dirigismus abfinden.

Nun beschäftigen sich die deutschen Stellen schon seit langem mit einem neuen, also deutschen Devisengesetz. Wie man aber auch die Dinge drehen und wenden mag: jedesmal zeigt es sich, daß man kein so einfaches und praktisches Verfahren mehr finden kann, wie das der Besatzungsmächte, die nun einmal den großen Vorteil hatten, daß sie sich um die bestehende Rechtsordnung nicht zu bekümmern brauchten. Sie konnten deshalb eine überaus praktische, allein auf die Sache abgestellte Lösung finden. Sie ist inzwischen deutsches Recht geworden; deshalb möchte man auf sie nicht verzichten, solange keine bessere Lösung gefunden ist. Schließlich kann man auch nicht wissen, ob nicht doch eines Tages bei irgendeiner ungünstigen Konstellation die Devisenbewirtschaftung wieder strenger gehandhabt werden muß. Dazu bedarf es dann, wie die Dinge im Augenblick liegen, nur der Rücknahme von Erlaubnissen, aber keiner neuen Verbote. Die im Grundsatz noch bestehende Devisenbewirtschaftung bietet außerdem die rechtliche Handhabe, alle das D-Mark-Währungsgebiet berührenden Devisenbewegungen sorgfältig beobachten zu können. Auf eine Kontrolle der Zahlungsbilanzvorgänge kann nämlich nicht verzichtet werden. Die allgemeinen Genehmigungen sind deshalb auch so gestaltet, daß die Zahlungsströme sichtbar bleiben. Sie erfolgen jedoch grundsätzlich nachträglich und im allgemeinen auch nur dort, wo das einen Sinn hat.

Für den internationalem Kapitalverkehr aber bedarf es weiterhin der individuellen Genehmigung. Kapitalfluchttendenzen bereitefi dabei heute nur wenig Sorgen; sie sind praktisch nicht erkennbar. Dagegen hat man eine gewisse Angst vor dem Einströmen kurzfristiger, auf den internationalen Bankplätzen vagabundierender Gelder. Sie fließen nämlich dann in der Regel wieder ab, wenn das die allgemeine Zahlungsbilanzsituation am wenigsten vertragen kann. In der großen Krise der dreißiger Jahre hat Deutschland hiermit recht üble Erfahrungen gemacht. Bei der günstigen Zahlungsbilanzsituation der Bundesrepublik besteht auch kein Interesse an Auslandsanleihen (soweit sie nicht aus dem Fonds der Kapitalmark gespeist werden), weil das nur zu einer Erhöhung der Auslandsverschuldung führen würde. Die zuständigen Behörden haben sich deshalb hier ein individuelles Genehmigungsrecht vorbehalten, um im Einzelfalle zu prüfen, ob das entsprechende Geschäft im allgemeinwirtschaftlichen Interesse liegt. Auf eine solche Kontrolle wird heute kaum ein Staat verzichten wollen, und zwar auch dann nicht, wenn die allgemeinen Konvertibilitätsbestrebungen doch noch glücklich zum Ziele führen sollten. Rlb.