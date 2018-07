Die fortschreitende Steigerung des Stromabsatzes erfordert mit dem Ausbau der Erzeugungsanlagen bei allen Versorgungsunternehmen eine verbreiterte Eigenkapitalbasis. Aus diesem Grunde wurde auch eine Kapitalerhöhung bei der Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen AG, Detmold, notwendig, die jetzt um 91 Mill. auf 182 Mill. DM vorgenommen werden soll. Das Unternehmen befindet sich ausschließlich in kommunalem Besitz. Beteiligt sind 133 Aktionäre (Landschaftsverband Westfalen, sowie Städte, Kreise und Gemeinden). Die Aktien sind namensgebunden und nur mit Zustimmung des AR und der HV an Gemeinden und Gemeinde verbände übertragbar.

Der Stromabsatz belief sich in 1955 auf rund 4,2 Mrd. kWh. Seit der Währungsreform hat die Gesellschaft nur über 500 Mill. DM Investiert. Im Hinblick auf den wachsenden Energiebedarf müssen weitere Investitionen vorgenommen werden. Die Finanzierung der jetzt vorgeschlagenen Kapitalerhöhung soll aus Mitteln der Gesellschaft und durch Bareinzahlung aus eigenen Mitteln der Aktionäre erfolgen. Ferner kommt ein Kapitalansammlungsfonds zur Auflösung, der mit Rücksicht auf die seit einigen Jahren geplante Kapitalerhöhung aus einbehaltenen Dividenden gebildet wurde. Da es sich bei den zusätzlichen Einzahlungen der Aktionäre zum Teil am größere Beträge handelt, ist die Inanspruchnahme von Kommunaldarlehen vorgesehen. -dt

*

Die Leonberger Bausparkasse, Leonberg, die mit zu den bedeutendsten Bausparkassen der Bundesrepublik zählt, hat in einer aoHV eine Kapitalerhöhung von 500 000,– DM auf 2 Mill. beschlossen. Die neuen Aktien werden 1 : 3 zu 103 v. H. mit Dividendenberechtigung ab I, April und einer Einzahlung von 25 v.H. begeben. Nach Durchführung der Kapitalerhöhung, einer Erhöhung der Rücklagen und der Hypotheken-Wertberichtigung aus dem Überschuß von 1955 werden die Garantiemittel der Leonberger 5 Mill. DM erreichen. Für die Bausparkasse war 1955 das erfolgreichste Jahr seit dem 26jährigen Bestehen. Das Neugeschäft nahm um 30 v. H. auf 330,49 Mill. DM Bausparsumme zu. Mit einem Gesamtaufkommen an Spar- und Tilgungsleistungen sowie an Zinsvergütungen von 101,7 (in Mill. DM) wurde das Ergebnis von 1954 um nahezu 25,00 oder 32 v. H. übertroffen. Auf Grund des erneut angestiegenen Geldeingangs konnten 5832 Verträge mit einer Bausparsumme von 95,4? zugeteilt werden. Seit der Währungsreform hat die Finanzierungsleistung der Leonberger damit 295,79 erreicht. Der Gesamtvertragsbestand überschritt Ende 1955 mit 94 200 Verträgen Über rund 1200,00 Bausparsumme die Milliardengrenze erheblich. Die Bilanzsumme liegt mit 195,00 um 37 v. H. über den Zahlen von 1954.