Das Schillerjahr 1955 hat nicht nur Anlaß zu dieser oder jener offiziellen Gedenkstunde gegeben, sondern eine erstaunlich rege und ohne Zweifel nicht nur durch den kulturellen Terminkalender ausgelöste Bemühung um das der Gegenwart scheinbar fremder gewordene Werk Schillers sichtbar gemacht. Diesen Eindruck jedenfalls muß man gewinnen bei der Lektüre der von der Schillergesellschaft veranstalteten Sammlung von Festreden:

Schiller. „Reden im Gedenkjahr 1955.“ Im Auftrag der Deutschen Schillergesellschaft herausgegeben von Bernhard Zeller. Ernst Klett Verlag, 418 S., L., 12,80 DM.

Dieser von der denkwürdigen Schiller-Rede Thomas Manns eröffnete Band bezeugt mit zahlreichen Bekenntnissen zu Schiller (z. B. von C. J. Burckhardt, André François Poncet,Theodor Heuss) die anhaltende Wirkung des Dichters in unserer Zeit, vor allem aber bringt er von Seiten der Wissenschaft eine ziemlich energische Wendung gegen die Tendenz, Schiller als „Moraltrompeter“, als bloßen Rhetoriker und notorischen Idealisten vorschnell abzufertigen. Wesentlich in dieser Hinsicht sind besonders die Vorträge Friedrich Beissners und Wilhelm Emrichs. Beide stellen dar, daß die kritischen Einwände gegen Schiller zum Teil auf den im vorigen Jahrhundert entstandene Klischeevorstellungen vom Klassiker beruhen, die das wahre Wesen von Schillers Dichtertum verstellt haben. Beissner nennt Schiller den meistzitierten, aber auch am meisten mißverstandenen Autor, dessen dichterischer Rang durch die Herabwürdigung zum Ideenpropagandisten und Zitatlieferanten verdunkelt worden ist. Wie wahr Beissners Anmerkungen über den Mißbrauch von Schillerzitaten sind, zeigt der Sammelband als amüsantes Nebenergebnis übrigens selbst, denn es ist erstaunlich, wieviel entgegengesetzte Auffassungen und Deutungen in diesen Vorträgen mit den gleichen Zitaten gestützt werden. Solche Gegensätzlichkeiten verschleiern lag nicht in der Absicht des Herausgebers.

Eine andere Veröffentlichung des Schillerjahrs, der es nicht um die Deutung des Dichters, sondern um die Förderung seiner Breitenwirkung geht, liegt vor in dem Buch

Friedrich Schiller. „Leben und Werk.“ Aus seiner Dichtung, aus Briefen und Zeugnissen der Zeitgenossen dargestellt von Peter Lotar. Scherz und Goverts Verlag. 319 S., 11,80 DM.

Die in Hörspieltechnik aus Zitaten und Zeugnissen routiniert zusammengestellte Gesamtdarstellung von Schillers Leben und Werk, 1955 von mehreren Sendern übernommen, wird auch als Buch dort gute Dienste leisten, wo es darum geht, eine erste Allgemeinvorstellung vom Wesen Schillers zu gewinnen. – er