Hungert fürs Rheinland“, schrieben wir an dieser Stelle vor etwa Jahresfrist als Überschrift über den Abschluß der Landeszentralbank von Nordrhein-Westfalen für 1954. Der von 3,5 Mill. auf 25 600 DM zusammengeschrumpfte Jahresgewinn veranlaßte Präsident Fessler seinerzeit zu der Bemerkung: „Es ist unsere vornehmste Aufgabe, selbst zu hungern, damit es den anderen gut gehe.“ In einer florierenden Wirtschaft kann das Landeszentralbank-System keine großen Gewinne machen. Auch für 1955 weist das Institut nur noch 4060 DM Gewinn aus, nachdem es diesmal 600 000 nach 5,7 Mill. DM den sonstigen Rückstellungen entnommen hatte. Aber seit September 1955 ist das Geschäft rasch angestiegen und hat in den ersten beiden Monaten 1956 weiteren Auftrieb erlebt. Zum Jahresultimo werden 829 (570) Mill. DM Inlandswechsel ausgewiesen. Das Institut kaufte 38 v. H. mehr Wechsel an als im Vorjahr. Die Umsätze stiegen um 15 v. H. auf rund 600 Mrd. DM.

Der Kommentar des Präsidenten: „Hierin drückt sich der Rückgang der Liquidität der Geschäftsbanken als Folge der ausdörrenden Juliusturm-Politik des Bundesfinanzministers Schäffer aus.“ Der Abschluß für 1956 werde, so hieß es weiter, vermutlich erheblich besser werden und einen beträchtlichen Gewinn bringen.

Die LZB von Nordrhein-Westfalen berichtete als erste der neun Landeszentralbanken. Sie hat an der Gesamtbankleistung dieser Institute einen Anteil von etwa 30 v. H.; ihre Lagebeurteilung verdient daher ein besonderes Gewicht. In 1955 wurden der Wirtschaft von den in NRW ansässigen Instituten (ohne Lastenausgleichsbank) 3,3 Mrd. DM mehr durch Übernahme von Wertpapieren und Konsortialbeteiligungen zur Verfügung gestellt als 1954. 1,15 Mrd. DM erhielt der Wohnungsbau, 470 Mill. Neukredite gingen an die Landwirtschaft, während die Industrie ihren langfristigen Kreditbedarf vielfach außerhalb des Bankenapparates deckte.

Rund zwei Fünftel der bei. den Kreditinstituten in NRW

aufgekommenen längerfristigen Mittel (2,6 Mrd. DM) stammten von öffentlichen Stellen. Das zeigt, in wie starkem Maße die öffentliche Hand immer noch zur Investitionsfinanzierung beiträgt. Entsprechend ging der Anteil der Geldkapitalbildung des Publikums und der privaten Wirtschaft zurück. Auffällig ist die verminderte Zunahme der Spareinlagen von 1,8 auf 1,2 Mrd. DM.

Die Bilanz der LZB gibt zu einigen Bemerkungen Anlaß. Die ertragslosen Guthaben bei der BdL sind von 373 auf 186 Mill. DM halbiert. Neben Zunahme der Inlandswechsel haben, auch die Lombardforderungen von 25 auf 78 Mill. zugenommen. Einlagen betragen jetzt auf der Passivseite 1,6 (1,47) Mrd. DM. Eventualverbindlichkeiten (Exporttratten und Auslandswechsel), die an die BdL weitergeleitet werden müssen, sind von 195 auf 262 Mill. DM gestiegen. Inlandswechsel, Lombardforderungen und Außenhandelsfinanzierung sind das eigentliche Geschäft der LZB. Diese Konten sind um rund 380 Mill. DM gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Auffällig hoch ist das um 8,4 (10,6) Mill. DM erhöhte Konto Pensionsrückstellungen, das nach laufenden Zahlungen nunmehr 78,5 (72,86) Mill. DM, mithin mehr als das AK beträgt und das sich auf z. Z. 1400 LZB-Beamte, 332 LZB-Pensionäre und rund 650 alte Reichsbank-Pensionäre, mithin auf pro Kopf rund 30 000 DM bezieht. rlt.