Es Ist noch nicht lange her, als sich die Vorstände mancher Gesellschaften nur ungern ihrer Aktionäre erinnerten, weil diese „zu nichts nutze“ waren, sondern auf den Hauptversammlungen den glatten Ablauf durch lästige Fragen störten. Nachdem jetzt die Steuergesetzgebung gewandelt und die Selbstfinanzierung erschwert ist, zudem der scharfe Wettbewerb zu sehr genauer Kalkulation zwingt, ist der Aktionär wieder zu einem Faktor geworden, der sorgsamer Pflege bedarf, weil er die letzte Möglichkeit darstellt, dem Unternehmen neues Kapital zuzuführen. Natürlich bringt eine Gesellschaft sich am besten durch eine gute Dividendenpolitik in Erinnerung, aber das Beispiel der USA hat gezeigt, daß es zweckmäßig ist, besonders den persönlichen Kontakt zu den Aktionären möglichst eng zu gestalten. Nur auf diese Weise wird die Verwaltung auch für weniger populäre Maßnahmen einmal das nötige Verständnis bei ihren Aktionären finden können.

Wenn jetzt namhafte deutsche Aktiengesellschaften damit beginnen, ihre Fäden zu den Aktionären enger zu knüpfen, dann dienen sie damit nicht nur sich selbst, sondern dem gesamten Kapitalmarkt, dessen Vertrauen durch jede Maßnahme, die den Aktiensparer anspricht, gestärkt wird. Deshalb ist auch der Entschluß der Mannesmann AG, Düsseldorf, zu begrüßen, von Zeit zu Zeit ihre Aktionäre durch ein in seiner Aufmachung hervorragendes und in seinem Inhalt bemerkenswertes Mitteilungsblatt über die Probleme der Gesellschaft zu unterrichten. Die „Rohr-Post“ – so nennt sich die neue Publikation – ist zweifelsohne ein neuer Weg der Kapitalmarktpflege, der für Mannesmann mit seinem breit gestreuten Kapital eine ganz besondere Bedeutung hat. Daneben ist eine weitgehende Publikation aber auch Vorraussetzung für die Hereinnahme ausländischen Kapitals über Emissionen, die an den Weltbörsen handelbar sind. Dieses Problem kommt auf die deutschen Gesellschaften jetzt zu. Die bislang mit amerikanischen Finanzkreisen geführten Verhandlungen haben gezeigt, daß die US-Vorschriften über die Veröffentlichungspflicht viel weitgehender sind als bei uns.

Gerade unter diesen Aspekten lohnt es sich, die Mannesmann-„Rohr-Post“ zu studieren, die neben einigen Reportagen über die Arbeitsgebiete des Unternehmens und seiner Exporterfolge wichtige Angaben über den jetzt erreichten Status enthält. Zwischen den Zeilen wird die Begründung für die neue Kapitalerhöhung gegeben. Gleichzeitig wird angedeutet, daß mit einer Dividendenerhöhung (auf 8 v. H.) zu erwarten sein dürfte. Der Bruttoumsatz mit sämtlichen Beteiligungsgesellschaften betrug in 1955 rund 2,9 Mrd. DM, das ist mehr als bislang bekanntgeworden war. Für 370 Mill. DM wurden exportiert. Vom Gesamtexport der Bundesrepublik macht das 1,44 v. H. aus. Für ein einzelnes Unternehmen eine stolze Zahl, die sich mit Sicherheit nur aufrechterhalten läßt, wenn Aktionär, Verwaltung und Belegschaft verständnisvoll zusammenarbeiten. Dafür auf einem Teilgebiet zu sorgen, ist die Aufgabe des an den „verehrten Aktionär“ gerichteten Mitteilungsblatts. K. W.