Uns wird geschrieben: Mit größtem Interesse habe ich den Artikel in Ihrer Nummer vom 15. März 1956 über das neue Besatzungsschädenabgeltungsgesetz gelesen. Da ich die Entstehung dieses Gesetzes aus unmittelbarer Nähe miterlebt habe, werden Sie es mir nicht verargen, wenn ich ergänzend noch auf einige wichtige Punkte aufmerksam mache, die m. E. für die Unterrichtung Ihrer Leserschaft unumgänglich notwendig sind.

In dem Artikel ist nämlich nicht erwähnt, daß die Betroffenen beim Verlust gebrauchter Gegenstände mindestens 50 v. H. des Neuwertes als Ersatz verlangen können, wenn sie ihren Lebensverhältnissen entsprechend Hausratsgegenstände wieder anschaffen wollen. Dieser 50%ige Mindestwert gilt, einerlei, wie abgenutzt ein Gegenstand ist. Da es bisher aber auf den tatsächlichen Abnutzungswert ankam, liegt hierin eine erhebliche Verbesserung. Weiter liegt eine Verbesserung darin, daß als Schadenstag jetzt stets dann der Freigabetag angesehen wird, wenn die nicht beschlagnahmten Gegenstände, die sich in beschlagnahmten Grundstücken befanden, abhanden gekommen oder beschädigt sind. Bisher galt der Freigabetag nur dann als Schadenstag, wenn nicht seitens der Entschädigungsbehörde der Nachweis geführt wurde, daß der Schaden früher eingetreten war. Diese Frage ist wichtig für alle Schäden, die tatsächlich vor der Währungsreform entstanden sind, wenn das Grundstück, in dem sich der beschädigte Gegenstand befand, erst nach der Währungsreform freigegeben ist, da ja bekanntlich die offiziell vor der Währungsreform entstandenen Schäden nur 10:1 umgestellt werden. Die Möglichkeit, Schadensfälle wegen unrichtiger Rechtsanwendung, falscher Beweiswürdigung und unverschuldeter Fristversäumung wieder aufzurollen, gilt entgegen der Darstellung Ihres Artikels nicht nur für Personen-, sondern in gewissem Umfange auch für Sachschäden. – Bei der Ausgleichsregelung für die an sich 10 : 1 umgestellten Reichsmarkschäden kommt es nicht nur darauf an, ob der Geschädigte den Schaden schon wirtschaftlich überwunden hat. Diese Ausgleichsregelung gilt zwar für Hausrat schlechthin, ist aber bei Wohn- und gewerblichen Grundstücken an gewisse Höchstwertgrenzen gebunden. Außerdem ist der zusätzlich zu zahlende Schadensbetrag je nach der Schadenshöhe prozentual gestaffelt. Alle die vorgenannten Bestimmungen des Gesetzes sind in Mark und Pfennig umgerechnet von entscheidender Bedeutung. Kurt Ehlers, Hamburg