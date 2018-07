Eine ao HV der Berliner Kraft- und Licht (Bewag)-AG, Berlin, hat fast einstimmig der seit langem geplanten Kapitalerhöhung um 60 auf 210 Mill. DM zugestimmt und gleichzeitig Satzungsänderungen genehmigt, deren Hauptpunkt in der Vorrangstellung einer mindestens sechsprozentigen Dividendengarantie vor der festen Konzessionsabgabe besteht. Bisher war die Konzessionsabgabe bevorrechtigt vor der Dividende, deren Mindestsatz 4,8 v. H. betrug. Diese Neuregelung war möglich durch das Entgegenkommen der Hauptakticnärin, des Landes Berlin, dessen Beteiligung bei rund 54 v. H. liegt. Alle neuen Aktien werden zunächst von Berlin übernommen, das den freien Aktionären ohne Barvergütung mittels Blankoindossament die jungen Aktien im Verhältnis 5:2 übereignet. Als Gegenleistung haben die Aktionäre gegenüber dem Lande Berlin auf den ihnen nach der bisherigen Satzung zustehenden Kaufpreiszuschlag verzichtet, der ihnen für den Fall zugestanden hätte, daß Berlin von seinem Rückkaufsrecht Gebrauch gemacht hätte.

Dieses Recht hätte Berlin erstmalig zum 1. Juli d. J. gehabt, hat darauf jedoch im Interesse einer stetigen Entwicklung der Gesellschaft in der bewährten Form eines gemischtwirtschaftlichen Unternehmens auf die Dauer von zunächst zehn Jahren verzichtet. Auch die neue Satzung enthält die Bestimmung, daß Berlin den Aktionären im Falle des Rückkaufs ihrer Aktien einen Kaufpreis von 91,2 v. H. des Nennwertes zuzüglich weiterer 80 v. H. Kaufpreiszuschlag zu zahlen hat, die als Ausgleich für die Dividendenlosigkeit der ersten zehn Nachkriegsjahre zu gelten haben. Um den Aktionären aber schon jetzt einen realen Vorteil zu bieten und das Unternehmen im Interesse der schon in nächster Zeit erforderlichen Investitionen kapitalmarktreif zu machen, hat sich Berlin zur Ausgabe der Gratisaktien entschlossen. Das Kapital wird in vier aufeinanderfolgenden Jahresraten von je 15 Mill. DM eingezahlt. Die Dividendenberechtigung der jungen Aktien richtet sich nach der Höhe der geleisteten Einzahlungen, das Stimmrecht wird erst bei der vollen Einzahlung wirksam.

Die Zustimmung der freien Aktionäre zu dieser Regelung war Voraussetzung für die Feststellung des Jahresabschlusses für 1954/55 (30.6.), die nach der umgehenden Eintragung der Satzungsänderungen in das Handelsregister in einer am gleichen Tage abgehaltenen oHV erfolgte. Im Berichtsjahr ist die Bilanzsumme von 534 auf 583 Mill. DM gestiegen. Das Anlagevermögen hat sich von 393,8 auf 468,5 Mill DM erhöht, das Umlaufvermögen von 100,9 auf 108,1 Mill. DM. Auf der Passivseite stehen etwa 40 v. H. Eigenkapital 60 v. H. Fremdkapital gegenüber. Allein die Auslandsschulden machen rund 85 Mill. DM Anleiheverpflichtungen und rund 99 Mill. DM ERP-Kredite aus, die eine Laufzeit von zehn bis fünfzehn Jahren haben. Die Verwaltung ist bestrebt, diese Laufzeiten zu verlängern. Desgleichen will sie jetzt nach dem Fortfall der Bestimmungen des Londoner Schuldenabkommens, die bisher eine Regelung in Berlin verhinderten, an eine schnelle Regelung der alten Anleiheverpflichtungen herangehen. Während die Zinszahlungen sofort in der vorgesehenen Höhe geleistet werden können, will die Verwaltung bezüglich der Tilgung ebenfalls versuchen, längere Fristen zu erwirken. Trotz der großen Substanzverluste des Unternehmens infolge der Spaltung der Stadt sind die seinerzeit der ungeteilten Gesellschaft gewährten Anleihen jetzt wieder in voller Höhe durch die Anlagen gedeckt. Im Berichtsjahr wurde ein Gewinn von 9,11 Mill. DM erwirtschaftet, aus dem eine Dividende von 6 (5) v. H. ausgeschüttet wird. G. G.

Der HV der Berliner Kindl Brauerei AG, Berlin, wird vorgeschlagen, für 1955 die Dividende gegenüber dem Vorjahr um 2 v. H. zu erhöhen, und zwar auf 7 v. H. für 1,836 Mill. DM Stammaktien und auf 8 v. H. für 7,539 Mill. DM Prioritäts-Stammaktien. Damit hat die zweite Brauereigruppe in Westberlin, deren Anlagen zu den modernsten in Deutschland zählen, die Schultheiß-Gruppe in der Dividendenpolitik überflügelt.

Die Veith-Gummiwerke AG, Höchst/Odw., bekannt vor allem durch ihre Reifenproduktion, haben als Tochtergesellschaft die Veith-Kunststoffwerke GmbH mit Sitz in Reutlingen/Württ. gegründet. Dort konnten Gebäude mit einer Nutzungsfläche von über 5000 qm übernommen werden. Das Gesellschaftskapital beträgt 500 000 DM. Die Produktion wird vorerst Verpackungsfolien aus Polyäthylen, Hart-PVC und weiteren Thermoplasten, sowie die Konfektionierung dieser Folien zu Beuteln, Säcken und anderen Verpackungen umfassen.