Für Dänemark ist der Handel mit Deutschland nach wie vor ein wesentlicher Faktor der Außenwirtschaft und damit auch des Gedeihens des inneren dänischen Wirtschaftslebens. Diese Feststellung ließ der dänische Nationalökonom Prof. Dr. P. Nyboe Andersen seinem Vortrag vorangehen, den er über die wirtschaftlichen Beziehungen seiner Heimat zu Deutschland vor Gästen der Handelskammer Hamburg hielt. Dänemark ist in den letzten Jahren einer der besten Kunden der Bundesrepublik geworden; es steht an neunter Stelle der Abnehmer deutscher Waren mit einem Anteil von 4 bis 5 v. H. des westdeutschen Gesamtexports.

Leider hatten die Einfuhrbeschränkungen in einigen Absatzländern für Dänemark eine passive Handelsbilanz zur Folge. Hinzu kommt noch ein Strukturwandel des gesamten Welthandels in den Nachkriegsjahren: während auf Großbritannien und Deutschland vor dem Kriege 75 v. H. des dänischen Exports und 60 v. H. des Imports kamen, gingen diese Zahlen 1955 auf 50 und 44 v. H. zurück. In Auswirkung der Schutzmaßnahmen für die deutsche Landwirtschaft, die z. T. in einem Butterzoll von 25 v. H. bestanden, teils aber auch in der Tätigkeit der deutschen Einfuhr- und Vorratsstellen zur Auswirkung kamen und noch kommen, war der westdeutsche Butterimport aus Dänemark stark rückläufig, obwohl der Exportpreis beträchtlich unter dem Produktionspreis in Deutschland liegt. Das Ergebnis bestand aus einem starken Rückgang der internationalen Liquidität Dänemarks im Jahre 1954. Etwas besser entwickelte sich der deutsch-dänische Handel dann im vergangenen Jahr: deutschen Exporten im Werte von 1,5 Mrd. dKr standen Einfuhren aus Dänemark im Werte von 1,2 Mrd. dKr gegenüber. Es ergab sich also ein deutscher Handelsüberschuß von 300 Mill. dKr – das ist ein Drittel des gesamten Handelsdefizits Dänemarks in 1955.

Nach den Worten von Prof. Andersen kann man sich in Dänemark nicht von der Auffassung frei machen, daß der westdeutsche Agrarprotektionismus eine Ursache für die strukturell schiefe Lage des gegenseitigen Handelsverkehrs ist und daß er dazu beiträgt, die dänischen Preisrelationen dem Ausland gegenüber zu verringern und dadurch die dänische Zahlungssituation zu schwächen. Dänemark ist durchaus an einer Produktivitätssteigerung der deutschen Landwirtschaft interessiert, weil es der Meinung ist, daß auf diese Weise die Preise der deutschen Agrarprodukte herabgesetzt werden können, wodurch der Konsum dieser Waren sich vergrößern und dadurch auch der Markt für Dänemark wertvoller werden würde. Das dänische Beispiel ist überzeugend: Dänemarks Landwirtschaft weist eine Produktivität auf, die doppelt so groß ist wie die der Bundesrepublik. Sie hat keinerlei staatliche Unterstützung, stellt aber – obwohl sie nur 20 v. H. der dänischen Arbeitskräfte beschäftigt – 60 v. H. der gesamten dänischen Exporte. Es ist nur zu verständlich, daß Dänemark zum Ausgleich der passiven Handelsbilanz und zur Beseitigung des unbefriedigenden deutsch-dänischen Warenverkehrs das Bestreben hat, mehr (billige) Butter und Eier neben Käse und Speck nach Westdeutschland zu liefern. ww.