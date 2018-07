Die Deutsche Golddiskontbank hat zum 12. April ihre HV, einberufen, auf welcher der vom „Treuverkehr Deutsche Treuhandaktiengesellschaft, Berlin“, aufgestellte Status per 3. Juni 1955 vorgelegt werden wird. Es wird hierüber zu einer Aussprache, kaum aber zu Beschlüssen kommen. Mit der Bilanz und dem beigefügten ausführlichen Bericht der Revisionsgesellschaft ist für die Verhandlungen zwischen den freien Aktionären und der Bundesregierung eine feste Grundlage gegeben. Den Hauptdifferenzpunkt bilden hierbei Entschädigungsansprüche in Höhe von 243 Mill. DM aus Auslandsbonds, die nach dem $ 6 des Auslandswertpapierbereinigungsgesetzes als kraftlos gelten, da es sich um Tilgungsstücke handelt, für die nach § 54 des gleichen Gesetzes ein Entschädigungsanspruch besteht. Er muß noch durch ein Ausführungsgesetz, das wahrscheinlich nicht vor 1958 erlassen wird, geregelt werden.

Der Treuhandverkehr hat nun festgestellt, daß die beieiner Realisierung dieser Wertpapierbestände anfallenden Gewinne dem Reichswirtschaftsministerium gutzubringen waren. Der Bundesfinanzminister erhebt deshalb jetzt auf diese Gewinne einen Anspruch. Seine Rechtmäßigkeit wird von den freien Aktionären bestritten. In die Bilanz ist hierfür eine Rückstellung von 175 Mill. DM eingesetzt. Eine Klärung dieser Rechtsfrage läßt sich nur im Prozeßwege herbeiführen. Das aber würde Jahre in Anspruch nehmen, zumal erst der Erlaß des Ausführungsgesetzes abgewartet werden müßte. Daher stellt sich für die freien Aktionäre die Frage, ob sie besser fahren, wenn sie das Angebot des Bundes, so wie es im Entwurf des Gesetzes über die Liquidation der Deutschen Reichsbank und der Deutschen Golddiskontbank formuliert ist, annehmen, oder ob es für sie zweckmäßiger ist, ein langjähriges Liquidationsverfahren mit allen seinen Prozessen in Kauf nehmen. Im ersteren Fall erhielten sie auf 1000 RM Dego-Aktien BdL-Anteilscheine im Wert von 300 DM, weiterhin auf diese Anteilscheine für die Zeit seit der Währungsreform eine Dividende von 4 v. H. Eingerechnet muß weiter werden, daß wahrscheinlich die BdL-Anteilscheine über pari an der Börse notieren werden. Es wäre zu erwägen, ob hierfür nicht eventuell das Bundesfinanzministerium, vielleicht bei einem Kurs von 125 v. H., eine Garantie übernehmen sollte. Käme dann das Finanzministerium auch noch bei übrigen Differenzpunkten etwas entgegen, so käme man zum Schluß zu einem Betrag von etwa 450 DM für 1000 RM Dego-Aktien, was in etwa den Kursen an den Auslandsbörsen entspräche.

Ein Liquidationsverfahren mit den dann notwendig werdenden Prozessen bietet den freien Aktionären die Chance, daß bei einer Entscheidung; so wie sie sich diese vorstellen/ein wesentlich höherer Vermögensüberschuß (derTreuhänder hat sie in seiner Bilanz mit 137 Mill. DM errechnet) herauskäme, weil dann die Rückstellung von 175 Mill. DM aufgelöst wird. Dafür würden sich allerdings die Rückstellungen für Steuern und Vermögensabgaben entsprechend erhöhen. Außerdem fiele wahrscheinlich die Dividende weg, weil das Garantieversprechen der Reichsbank nach dem Zusammenbruch recht problematisch geworden ist. Im großen und ganzen wäre es sehr zu begrüßen, wenn es durch ein Entgegenkommen auf beiden Seiten den freien Aktionären ermöglicht würde, das Angebot des Bundes anzunehmen. Kommt es hierzu nicht, dann wird sich nämlich der Bundestag überlegen müssen, ob es überhaupt einen Sinn hat, das Gesetz über die Liquidation der Deutschen Reichsbank und der Deutschen Golddiskontbank zu verabschieden. Man kann sich sehr wohl vorstellen, daß er dies nicht tun wird, weil er sich scheuen wird, mit dem Gesetz ein Angebot abzugeben, von dem er mit Bestimmtheit weiß, daß es nicht angenommen wird. rlb.