Im Zuge der rationalistischen Aufklärung zeichnet sich das besondere Gebiet der sexuellen Aufklärung ab. Ansätze spürt man schon im Barock bei Paulus Zacchias in dessen gerichtsmedizinischen Quaestionen; indessen beginnt die eigentliche Thematik neben Tissots Versuchen mit Johann Peter Frank, in dessen „System einer vollständigen medizinischen Polizey“ 1779 der erste Band den sexuellen Aufklärungsfragen in unvoreingenommener Weise gewidmet ist. Es mag sich verstehen, daß der Begriff Aufklärung nicht ohne geistiges Ausrufungszeichen denkbar ist, daß daher der sich hieraus ableitenden und weiter tradierten Literatur ein aktives, oftmals subjektives, ja geradezu epatierendes Moment zugesellen muß. In der Tat gehört dieses dann auch weiterhin zum Wesenszug dieser Literatur. Der damit zusammenhängende Verweltlichungszug mit der Freude an einem oftmals übertriebenen Fortschritt führt leicht dazu, die ontologische Spannung zwischen Natur und Geist allzusehr zu entschärfen; nur so nämlich entsteht ein Weltbild verlorener psychophysischer Harmonie, das in seiner Vereinfachung der exzentrischen Gelegenheit menschlichen Lebens wenig Gehör schenkt.

Im Zeitalter stolzer naturwissenschaftlicher Erkenntnisse hat August Forel seine „Sexuelle Frage“ als populäres Handbuch verfaßt, dessen unzählige mehrsprachige Auflagen zur Biblia humana unserer Väter und Großväter geworden ist. Nun erschien dem Sohn, Oscar Forel, das Unternehmen einer einfachen Neuauflage bedenklich. In der Gewißheit, daß das rein vergleichend naturwissenschaftliche Argument heutigentags doch nicht mehr allein zugkräftig sei, hat er sich entschlossen, das Problem der Gegenwart anzupassen. Der dogmatische Glaubenssatz von der Harmonie des Menschen ist als Relikt allerdings auch in diesem neuen Buch geblieben:

Oscar Forel: „Einklang der Geschlechter.“ Bei Rascher – Zürich. Deutsche Übersetzung von Werner de Haas. 395 S., 20,– DM.

Die Sexualität soll „in die Harmonie menschlicher Beziehungen“ eingebaut werden. Dieses Dogma darf nicht außer acht bleiben, will man den neuen Inhalt verstehen. Nur so wird begreiflich, daß dann die Bedenken kirchlicher Instanzen gegenüber einer zweifelhaften Harmonie zur delphinischen Folie werden; sie geraten auch historisch in eine nicht immer gut zu heißende vereinfachte Reffung. Man wünschte sie sich daher in ihrer Darstellung manchmal lieber ausgeschaltet. Die biologischen Beschreibungen sind trefflich, Fragen der Koedukation, früher Schulaufklärung, verständiger Elternaussprachen können mit jenem Vorbehalt akzeptiert werden, den seinerzeit Spranger grundsätzlich geltend gemacht hat, als er sagte, daß die Erlebniswelt des Kindes Dingen gegenübersteht, die der Situation des Blinden und der Farbe ähneln. Das Eheproblem wird von K. Bühler interpolierend behandelt. Hier wird rationale Eheberatung angestrebt. Die Geburtenkontrolle wird bejaht. Der Schluß enthält Gedanken über Prostitution, eine Beschreibung der Geschlechtskrankheiten und ihrer Prophylaxe sowie ein summarisches Eingehen auf Mißbildungen und Perversionen. Aus allem wird der langjährig erfahrene praktische Psychiater spürbar, für den der „Einklang der Geschlechter“ ein metaphysisches Problem ist. Werner Leibbrand