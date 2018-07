Als die Alliierten einigen deutschen Industriellenfamilien den Zwang auferlegten, sich von Stahl oder Kohle zu trennen, wollten sie der deutschen Wirtschaft Böses antun. Aber sie verhalfen den unternehmerischen Persönlichkeiten zu neuen großräumigen Transaktionen und zu industriellen und wirtschaftlichen Ausweitungen, an die zu denken damals niemand den Mut hatte. Einer von denen, die ihre Kohle zwangsverkaufen mußten, war Dr. Friedrich Flick. Er veräußerte u. a. seine Majorität an der Harpener Bergbau AG an eine Gruppe von zehn französischen Stahlwerken zu einem Preis, dessen einer Teil in französischen Francs beglichen wurde. Dr. Flick hatte sich vorbehalten, diese Francs-Beträge „in westeuropäischen Unternehmungen anzulegen“.

Jetzt hat Flick seine zweite derartige Transaktion unter Dach und Fach. Er hat eine sogenannte qualifizierte Minorität, mithin mehr als 25 v. H., an der zweitgrößten belgischen Stahlgesellschaft erworben. Diese mit 630 Mill. bfrs oder rund 52,9 Mill. DM AK ausgestattete Gesellschaft ist Anfang 1955 aus der Fusion der Société Anonyme Usines Métallurgiques du Hainaut, Couillet, und der Society Anonyme Metallurgique de Sambre et Moselle, Montignies-sur-Sambre, hervorgegangen und legte sich den Namen Society Metallurgique Hainaut-Sambre, Couillet bei Charleroi, zu. Sie verfügt zur Zeit über eine Rohstahl-Jahreskapazität von 1,1 Mill. t, ist im starken Ausbau begriffen und vertikal gegliedert. Zu ihr gehören außer den Hochofenanlagen, Thomas- und SM-Stahlwerken und einer Kokerei mehrere Walzwerke, Stahl- und Eisengießereien, Schmiede- und Preßwerke, Stahl-, Apparate- und Kesselbau, ferner eine Lokomotivfabrik. Die Belegschaft umfaßt etwa 7000 Mann. Es ist ein unabhängiges Unternehmen mit einer Vielzahl von kleinen und mittleren Aktionären, so daß Dr. Flick bzw. seine französische Tochtergesellschaft, die Société de Gestion et de Participations Mercure, Paris, als Erwerber des Paketes, der weitaus größte Einzelaktionär sein dürfte.

Im Portefeuille dieser Pariser Tochter von Flick liegt seit August vorigen Jahres ein etwa gleich großes (rund 25 v. H.) Paket an dem französischen Hüttenunternehmen Société des Aciéreset Tréfileriesde Neuves-Maisons-Chätillon. Diese Gesellschaft (AK 3,67 Mrd. ffrs oder rund 45 Mill. DM) hat eine Rohstahlkapazität von rund 450 000 t im Jahr, liegt in unmittelbarer Nähe der eigenen Erzbasis mit einer Jahresförderung von rund 1 Mill. t Minetteerze, hat über die Sidéchar als Erwerberin der Majorität der Harpener Bergbau AG Zugang zur Ruhrkohle und verfügt über sechs moderne Drahtstraßen von größter Leistungsfähigkeit.

Das westeuropäische Portefeuille von Flick ist also nicht uninteressant. Um es aufzubauen, wurde der größte Teil der damaligen Francs-Tranche aus dem Harpen-Geschäft von rund 65 Mill. DM Gegenwert gebraucht. Doch damit dürfte die Industrie Verflechtung europäischen Ausmaßes nicht beendet sein. Noch liegen mehrere Millionen DM bereit, um gewisse Abrundungen zu diesen beiden Beteiligungen durchzuführen und sinnvolle Ergänzungskäufe zu tätigen.

Die Flick-Gruppe erklärte uns, daß die Zusammenarbeit mit den Franzosen wie mit den Belgiern „ganz ausgezeichnet“ sei und daß man hier wirklich von einem europäischen Teamgeist sprechen könne. Für die beiden ausländischen Firmen ist die Anlehnung an einen so starken Industriellen wie Flick ebenfalls nicht uninteressant. Flick verkörpert mit der Maximilianshütte und deren Majorität an der Monopol Bergwerks AG, ferner mit dem ehemaligen Hochofenwerk Lübeck, den jetzigen Metallhüttenwerken Lübeck AG, dem Anteil an der Chemische Werke Bergkamen AG, seiner starken Stellung bei Daimler und bei der Feldmühle, einem der größten kontinentalen Papiererzeuger mit der bemerkenswerten Angliederung der Wolff & Co. (chemische Papiere, Folien usw.), ein industrielles Portefeuille besonderer Art. Jedenfalls sind die Flickschen Westeuropa-Beteiligungen die ersten größeren Auslandsengagements, die ein deutscher Industrieller in der europäischen Montanwirtschaft seit dem Kriege durchgeführt hat. Das ist mehr als hundert Reden in Straßburg. Rlt.