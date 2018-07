Man weiß nicht recht, ob man Mollet dankbar sein soll, weil er uns unverblümt gesagt hat, daß er sich eine europäische Integration auch ohne Wiedervereinigung vorstellen kann, oder ob wir ihn zur Rede stellen sollen, weil er die „bisherige Linie“ der französischen Außenpolitik verlassen hat. Aber seien wir vorsichtig, wenn wir von der „bisherigen Linie“ sprechen, und legen wir in französische Erklärungen früheren Datums nicht mehr hinein, als sie tatsächlich enthalten.

Von einem Junktim zwischen Abrüstung und Wiedervereinigung war bisher nie die Rede. Außenminister Pinay hat in Genf nur gesagt, daß die Wiedervereinigung und die Lösung der Sicherheitsfrage „entscheidende Schritte auf dem Wege der Abrüstung ermöglichen könnten“. Nun hat sein Nachfolger Pineau in vorsichtigen und Ministerpräsident Mollet in weniger vorsichtigen Worten auf die Anwendbarkeit des umgekehrten Weges hingewiesen. Warum nicht? Will jemand bestreiten, daß guter Wille bei der Lösung eines der uns belastenden und beunruhigenden internationalen Probleme die Lösung der übrigen erleichtern würde?

Sollte eine Abrüstung tatsächlich zustande kommen – was noch keineswegs feststeht – würde das machtpolitische Gleichgewicht dadurch in keiner Weise geändert werden. Aus beiden Waagschalen, der westlichen und der östlichen, würden Gewichte herausgenommen, aber der Stand der Waage bliebe unverändert. Die Chancen in einem heißen Krieg wären genau die gleichen wie vorher. In einem kalten Krieg allerdings liegen die Dinge anders. Hier kann man nämlich sagen: der wirtschaftlich Schwächere profitiert mehr bei einer Abrüstung als der wirtschaftlich Stärkere. Da der Westen, wenn er will (das heißt wenn er bereit ist, die damit verbundenen Opfer auf sich zu nehmen), ganz gewiß mehr Waffen herstellen kann als der Osten, kann man natürlich fragen, warum sollen wir den Sowjets diesen Gefallen der Abrüstung tun, solange sie uns nicht den Gefallen der Wiedervereinigung tun?

Wer so fragt, übersieht bei allem „Realismus“ die Imponderabilien, das heißt den Gefühlswert des Wortes „Abrüstung“, und er vergißt, daß die westlichen Völker gar keine Lust haben, den Leibriemen aufs letzte Loch zu schnallen und sich in einen Rüstungswettlauf mit den Sowjets zu stürzen. Ein Deutschland, das bei der bloßen Nennung des Wortes „Abrüstung“ ein saures Gesicht macht, wird nirgends in der Welt populär sein. Und daher war es sicher klug, daß Bundeskanzler Adenauer am 18. März in einem Rundfunkinterview erklärte, er „unterstütze eine auf die allgemeine Abrüstung gerichtete Politik“. Grünes Licht für den Abrüstungszug auf einem Gleis, das zur Wiedervereinigung führt, kann bestimmt nichts schaden, nur führen eben nicht alle Gleise dorthin. Und Moskau wird darum immer wieder versuchen, den Zug, bevor er bei der Wiedervereinigung ankommt, in die Station „Sicherheitspakt“ (mit einer Garantie und damit Versteinerung der bisherigen Grenzen) einrollen zu lassen. Falls den Sowjets dies gelingen sollte, würde allerdings ein Junktim zerstört, das die Grundlage der Bonner Politik bildet, und das das feierliche Signum aller drei Westmächte, einschließlich Frankreichs, trägt. Mollets Wort „wiedervereinigt oder nicht“ kommt in der Tat einem Bruch dieses Signums sehr nahe und macht die entsprechende scharfe Reaktion Bonns verständlich. Aber die Tatsache, daß es eine gute und eine böse Abrüstung gibt, genauso wie es Frieden und „appeasement“ gibt, wurde schon in Genf sichtbar und ist kein Anlaß zur Bestürzung. Wir können mit gutem Gewissen die Abrüstung wollen, aber ein neues München ganz entschieden nicht wollen. Das sollte auch unseren Verbündeten einleuchten.

Gösta von Uexküll