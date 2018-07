Die nicht abreißenden Intendantenkrisen sind um einen neuen Fall bereichert worden: HeinzHilpert, Intendant des Göttinger Deutschen Theaters, das unter Hilperts bisher sechs Jahre dauernden Leitung zu einem Mittelpunkt des deutschen Theaterlebens wurde, Heinz Hilpert hat dem Göttinger Magistrat zum 14, August 1957 den Vertrag ordnungsgemäß gekündigt. Damit scheint der Schlußstrich unter eine „Krise“ gesetzt, die im Gegensatz zu den anderen Theaterkrisen der letzten Zeit kaum künstlerische und theaterstrukturelle, wohl aber überaus häßliche spießige, vielleicht gar politische Momente zeigt.

Es begann damit, daß anonyme Briefe in Göttingen verteilt wurden, in denen Bürger der Stadt Hilpert vorwarfen, er habe sie seit Jahren mit Problemstücken überfüttert und ihnen die Musik und „leichte Muse“ vorenthalten. Tatsächlich hatte sich Hilpert bei seinem Amtsantritt in Göttingen auf das Schauspiel beschränkt und die musikalische „Betreuung“ der Bürger durch die traditionsreiche Kasseler Oper durchführen lassen. Ein ebenso einfacher wie richtiger Gedanke des Intendanten, dem es nur durch die Zusammenfassung aller Mittel gelingen konnte, ein erstklassiges Schauspielensemble in Göttingen zu bilden. Nicht genug mit diesen anonymen Briefen, wurde sogar ein Verein gegründet, dessen Mitglieder sich sinnigerweise „Theater- und Musikfreunde“ nennen und auf deren Protestversammlung ein Studienrat. Hilpert deswegen verdammte, weil in einem Vortrag des Intendanten nicht von „Musik und Vaterland“ die Rede gewesen sei.

Bei solchen Vorwürfen liegt der Verdacht nahe, daß diese „Musenfreunde“ auch Freunde des Ministers a. D. Leonhard Schlüter und seiner Gesinnungsgenossen sind. Hier scheint eine kleine Gruppe recht rechtsstehender Damen und Herren die überwiegende, Mehrzahl der Göttinger Bürger durch lautes Geschrei düpieren und tyrannisieren zu wollen.

Tatsächlich hat sie denn auch ihr erstes Ziel schon erreicht: Hilpert – der bei der Spielplangestaltung wohl wirklich einige, Fehler gemacht hat – wird verärgert gehen, obgleich sich das amtliche Göttingen hinter ihn gestellt hat. Wenn dann nicht ein Wunder geschieht, wird Göttingens Theater wieder werden, was es vor Hilpert war: die unbekannte kleine Provinzbühne einer einmal Weltruf genießenden Provinzstadt. Paul Hühnerfeld