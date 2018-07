S. L., Berlin

Mit stürmischem, aus Anteilnahme und Respekt gemischtem Beifall belohnte am Wochenende das Berliner Publikum die Dressurnummer der Berberlöwen im Manegenzelt des Zirkus „Roland“ am Funkturm. Die Anteilnahme galt dem vom Pech verfolgten Dompteur Charly Baumann, einem jungen Berliner; der Respekt seinem gelehrigen Junglöwen „Menelik“, der sein Debut als Manegenartist gab; in wenigen Nächten harter Probenarbeit hat er gelernt, „an Platz zu gehen“ und mit seinen drei älteren Kollegen eine „Pyramide zu bauen“. Damit hat Menelik dem Zirkus die Löwennummer gerettet.

Seit Tagen sind Baumanns Zirkuslöwen das Gespräch der Stadt. Die Berliner, tierlieb seit je, nehmen an ihrem Ergehen einen Anteil, der die Zirkusdirektion mit Telephonanrufen und Briefen in Atem hält. Die Premiere am Ostersonnabend hatte ohne die Löwennummer stattfinden müssen; am Tage zuvor war Leitlöwe „Romeo“ an Lungenentzündung gestorben, und ohne ihr Leittier weigerten sich die anderen Löwen, die Manege zu betreten. Gleichzeitig waren zwei weitere Löwen schwer erkrankt. Apathisch verweigerten sie tagelang jede Nahrungsaufnahme, so daß die Ärzte ihre Tötung beschlossen. Ein Exekutivkommando der Berliner Polizei hatte bereits die Schießgenehmigung von den alliierten Behörden eingeholt, als nach nochmaliger Untersuchung eine Gnadenfrist angesetzt wurde, um einen letzten Versuch mit künstlicher Ernährung zu machen. Auf den Titelseiten verkündeten die Zeitungen in Schlagzeilen: „Noch leben die Löwen!“ Seither hagelt es beim Zirkus Nachfragen nach dem Befinden von „Emir“ und „Remus“. Blumensträuße für die Löwen treffen ein und Ratschläge zur Therapie: man solle die Löwen mit Siegellack einreiben, heißt es etwa, oder ihnen Himbeerblättertee geben; Schabefleisch wird bei der Direktion abgeliefert, und eine ältere Frau bat, einen Brief am Käfig anzuheften mit der Aufschrift „Teufel, weiche aus dem Käfig.“

In der Zwischenzeit hat sich Charly Baumann um neue Löwen bemüht. Die Amsterdamer Tierhandlung, bei der er zwei neue Großkatzen erstehen wollte, hat den Raubtierpreis indessen, von Baumanns Pech informiert, auf 5000 DM, das Doppelte des normalen Preises, erhöht. Auch ein Versuch bei der bekannten Leipziger Löwenzucht scheiterte, weil die dortigen Tiere, durch Inzucht degeneriert, zu phlegmatisch und für die Dressur nicht zu gebrauchen sind. So hing für Baumann und die mit ihm bangenden Berliner alle Hoffnung an der Genesung der beiden kranken Löwen, von denen Emir als einer der vier drahtseillaufenden Löwen Europas seine 10 000 DM war.

Während Remus sich durch tägliche Spritzen zusehends erholt und nach langem Fasten wieder frißt, so daß die Berliner Presse vorschnell frohlockte: „Zirkuslöwen gerettet“, ist Emir inzwischen entkräftet gestorben.