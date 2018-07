Die falsche Scheu, angemessene Dividenden zu zahlen, findet am Beispiel der Gußstahlwerk Witten AG, Witten an der Ruhr, ein neues Beispiel. Nach zehnjähriger Pause nimmt das Unternehmen die Dividendenzahlung mit nur 6 v. H. für 1954/55 auf. Dank der guten Geschäftsführung und dank der Konjunktur hat Witten, jetzt zu fast 100 v. H. ein Edelstahlwerk mit einem breitgelagerten Massensortiment, eine vorzügliche Entwicklung hinter sich und ist sehr ertragbringend. Doch die Aktionäre werden aus mancherlei Gründen der Selbstfinanzierung, der Pensionsfonds-Dotierungen, der Steuergesetze und auch mit Rücksicht auf die im Zuge des Investitionsprogramms angespannte Liquidität allzu mager gehalten. 6 v. H. ist keine angemessene Dividende. Die Bilanz hat den ausgewiesenen Gewinn von 828 000 DM genau auf diesen Betrag abgestellt und die tatsächlichen Erträge über mehrere andere Positionen vorher abgebucht. Diese summieren sich auf über 11 Mill. DM oder auf das Vierzehnfache der Dividendensumme. Darin glauben wir ein auf die Dauer nicht richtiges Kapitalmarktverhalten der Verwaltung sehen zu dürfen. Wenn in diesen guten Jahren die Dividende nicht 8 bis 10 oder gar mehr v. H. beträgt, dann geht der Sinn einer marktwirtschaftlich argumentierenden Privatwirtschaft an einem ihrer wichtigsten Zukunftsfundamente, nämlich an dem kleinen privaten Geldgeber, achtlos vorüber. Ein Unternehmen wie Gußstahl Witten hätte dies aber nicht nötig.

Hierzu einige Zahlen des Geschäftsverlaufes. Die Rohstahlerzeugung, die praktisch der Edelstahlerzeugung gleichzusetzen ist, erhöhte sich in wenigen Jahren von 135 000 auf 270 000 Jahrestonnen und zeigte allein gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 24 v. H. Zur Zeit werden über 300 000 t produziert, die Ausbaupläne lassen eine Erzeugung von 360 000 t in 1957 erwarten. Die Umsätze sind von 1953/54 auf 1954/55 von 114 auf 170 Mill. DM oder um 48 v. H. gestiegen. Das derzeitige Geschäft läßt einen Jahresumsatz 1955/56 (per 30. 9.) von 200 Mill. DM erwarten. Für Investitionen konnten 19 Mill. DM, mithin seit 1951 rund 69 Mill. DM, ausgegeben werden, wovon etwas über die Hälfte aus eigenen Mitteln stammte.

Diese Investitionen sind ganz zielbewußt angesetzt worden, so daß – wie die Verwaltung auf einer Pressekonferenz mitteilte – sich zusammen mit der Vollbeschäftigung der Anlagen beträchtliche Kostensenkungen und Rentabilitätsverbesserungen ergaben. Da sich in letzter Zeit auch die Preise im Edelstahlgeschäft wieder gebessert haben und selbst im Exportgeschäft keine ausgesprochenen Verlustpreise mehr hereingenommen werden müssen, ergibt sich eine gute Zukunftsbeurteilung für das Unternehmen. Technisch hat sich die Gesellschaft rechtzeitig auf die Marktbedürfnisse insofern umgestellt, als die Verbraucherschaft mehr und mehr höherwertige Edelstähle verlangt. Der preiswerte Qualitätsstahl verliert an Terrain, was sich auch in den Umsatzwerten ausdrückt.

Am Beispiel Witten dazu zwei Zahlen: Die Verdoppelung der Rohstahlproduktion von 135 000 auf 270 000 t brachte beim Kaufmann mehr als eine Verdreifachung des Umsatzwertes, nämlich von 47 auf 170 Mill. DM. Dieser schroffe Anstieg entfällt etwa je zur Hälfte auf die soeben erwähnte Verbraucherentwicklung zu höheren Qualitäten und damit höheren Preisen bzw. auf absolute Preiserhöhungen.

Aber die Verwaltung hat für die magere Dividende noch ein Trostpflästerchen aus der Schublade gezogen: Der oHV am 18. April wird nämlich vorgeschlagen, das AK von 13,8 um 6,9 auf 20,7 Mill. DM zu erhöhen, wobei die ab 1. April 1956 dividendenberechtigten neuen Aktien den alten Aktionären im Verhältnis 2:1 zum Kurse von 115 v. H. angeboten werden. Der Bezugswert liegt angesichts des hohen Börsenkurses (etwa 300 v. H.) also bei etwas über 60 v. H. Die Mittel aus dieser AK-Erhöhung sollen zum größeren Teil zur Konsolidierung der durch Investitionen und Geschäftsausweitung etwas angespannten Bilanz verwandt werden. rlt