Saurier im Tessin? Die Funde des Zoologischen Museums der Universität Zürich zugänglich gewesen — und auch diesen nur in beschränktem Maße, ist doch die Beute der Saurierjagd im Tessin so reich, daß Material noch kistenweise auf Präparation wissenschaftliche Untersuchung und Veröffentlichung wartet. Neuerdings wird die Auswertung durch Unterstützung des Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung wissenschaftlicher Forschung vorangetrieben.

Der Monte San Giorgio liegt am Südende des Luganer Sees, dessen mittleres Becken er wie ein Keil in zwei kleinere Arme aufteilt. Er gehört zu einer Sonderlandschaft, dem Sottoceneri, das in der Fremdenverkehrspropaganda als die Sonnenveranda der Schweiz angepriesen wird, zugleich aber, wie ein Luganeser Geologe sagte, ein alpengeologisches Raritätenkabinett genannt werden darf. Jeder Reisende in den Süden wird mit dem Eintritt ins Sottoceneri den Wechsel der Bergkonturen bemerken: neben dunklen, buschüberwachsenen Hügeln mit runden Formen scharfkantige, felsige, steilwandige, meist kahle Berggestalten Über altkristallinem Grundgebirge, über Karbon und permischen Porphyrmassen mit vulkanischen Tuffen wölbte sidi hier einst eine gewaltige Decke von Ablagerungsgesteinen des Erdmittelalters. Auf 25 Kilometer Länge sind fast alle seine Entwicklungsstufen vertreten, während erdneuzehliche Ablagerungen fehlen. Die Erosionsreste dieses hauptsächlich aus Kalken und Dolomiten bestehenden Sedimentdaches bestimmen heute neben den entblößten Porphyrmassen (den runden, dunklen, buschüberwachsenen Hügeln) das Landschaftsbild: der Monte San Salvatore, die Generoso Gruppe, die Kalkgipfel des Monte Bre, die Dolomitzacken der Demi della Vecchia und der Monte San Giorgio. Das geologische Profil dieser wuchtigen Bergkegel ist entscheidend bestimmt durch die Ablagerungen der Triaszeit.

Das Bitumen, das hier in Gestalt des schwarzen Ölschiefers vorkommt, wird von einer Gesellschaft abgebaut, um durch trockene Destillation zum Ausgangspunkt der antiseptischen, schmerzstillenden Saurolsfalbe verarbeitet zu werden.

In dem Fabrikhof, in dem der Schiefer gelagert wird, fand Bernhard Peyer, Professor für Paläontologie an der Universität Zürich und Direktor des Zoologischen Museums, 1919 die Paddel eines Mixosauriers, später weitere Wirbeltierreste. Auf sein Betreiben wurden 1924 Grabungen begonnen und hauptsächlich auf die Bitumenzone und den darüberliegenden bituminösen Dolomit konzentriert. Allerdings wurden auch in den Meridekalken reiche Lagerstätten fossiler Wirbeltierreste entdeckt. Die Ausbeute der Grabungen war reich und verschaffte den Zürcher Paläontologen in der Erforschung der Fauna der mittleren Trias eine besondere Stellung.

wurden besonders viele Meeressaurier gefunden ; die durch Umwandlung von ursprünglich land i lebenden Vierfüßern ent- = standen. Der Umbau der: Füße zu Rudern und riesigen Flossen läßt sich gerade bei vielen Reptilgruppen des Monte San Giorgio gut beofeaditen sich vor allem auf Mixosaurier (Vorfahren der Fischsaurier, nackthäutige, torpedoförmige Räuber bis zu sechs Meter Länge), verschiedene Gattungen und Arten von i Sauropterygierrt, die ihre paarigen Gliedmaßen als Ruder benutzten (während den Mixosauriern noch der Sdiwanz als Propeller diente und die paarigen Flossen nur als Steuerorgane), ferner Placodontier, Edisen mit stumpfen Zahnplatten, mit denen sie Muscheln und Amnionshörner knackten. Der Monte San Giorgio ist die reichste Fundstelle der Erde für Meeressaurier der Mitteltrias. Seit 1950 ist in Zusammenarbeit mit dem Geologisch PaläontoIogisehen Institut ider Universität Basel eine neue ausgedehnte Flächengrabung im Gang. Ihr Ziel ist nicht das schöne Fossil, der sensationelle Fund, sondern die Klärung mehr statistischer, quantitativer Probleme, vor allem der Frage, wie die Lebensgemeinschaften der Mitteltrias nach Art und Zahl der Individuen aussahea. Es muß festgestellt werden, inwiefern die gefundenen Totengenteinschaften auch LebensgemeinBei den Grabungen ? e Funde erstreck1