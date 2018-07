Mit 40 v. H. Anteil an dem AK unterstützte die skandinavische SAS die Gründung einer Der Name lautet "österreichische Fluglinien AG (Austrian Airways). Die weiteren 60 v. H des AK zeichneten zu gleichen Teilen die verstaatlichten Stickstoffwerke und die Vereinigten österreichischen Eisen- und Stahlwerke (VÖST) in Linz sowie die Arbeiter Bank AG, die Wiener städtische Wechselseitige Versicherungsanstalt und das "österreichische Verkehrsbüro".

Damit hat die am 9. Januar privatwirtschaftlich gegründete "Air Austria", deren Präsidenten Handelskammerpräsident Dr. Martin Kind und der Präsident der Industrie Vereinigung Dr. Hans Lauda sowie KLM Direktor Dr. Sloternaker sind, einen Wettbewerber bekommen, über dessen Berechtigung nun erneut diskutiert wird. Die Austrian Airways (ASA) wird Douglas DC—6, Cloudemaster und Convair Metropolitan 440 als erstes Fluggerät bekommen. Als erste Fluglinie wird die Strecke Wien—Rom—Zürich — London — Frankfurt—Kopenhagen—Oslo geflogen werden. Im Verlauf einer Pressekonferenz gab Generaldir. Dipl Ing. Hitzinger (VÖST) die Erklärung ab, er hoffe, daß man in Österreich zu guter Letzt nicht mit roten oder schwarzen, sondern mit rotweißroten Flugzeugen fliegen werde. Dabei ließ er durchblicken, daß der "Air Austria" eine Beteiligung an der "Austrian Airways" freistehe . In einer Erklärung zu dem rot schwarzen Luftgegründeten Fluggesellschaft "Air Austria" folgendes: "Die Air Austria interessiert nur die Erledigung ihres vor drei Monaten bei der Luftfahrt! behörde eingereichten Konzessionsansuchens. Konkurrenzunternehmen sind für sie vorläufig uninteressant, um so mehr, als ihr Konzessionsansuchen gegenüber der erst jetzt gegründeten österreichischen Fluglinien AG Priorität hat Außerdem sei es völlig klar, daß ein einheitlicher Ministerfahrtabkommen notwendig ist. Die "Air Austria" stellt ferner fest, daß sie sich an die gesetzlichen Bestimmungen und an jene des Staatsvertrages gehalten habe, abgesehen von der Selbstverständlichkeit, nur Österreicher als Piloten, technisches Personal und Angestellte der Verwaltung einzusetzen.