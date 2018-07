Bei der Adam Opel AG in Rüsselsheim ist man mit dem Produktionsergebnis des Vorjahres durchaus nicht zufrieden, obwohl mit 185 340 Personen-, Liefer- und Lastwagen immerhin rund 11 v. H. mehr als in 1954 hergestellt wurden. Dieser durchaus unterdurchschnittliche Zuwachs wirkte sich leider auch in einem Absinken des Opel-Anteils an der bundesdeutschen Gesamterzeugung aus: er verringerte sich von 24,8 auf 22,8 v. H. Die Ursache für das verhältnismäßig geringe Ansteigen des Fahrzeugausstoßes ist jedoch ausschließlich auf die seit vielen Monaten völlig ausgenutzten Fertigungsreinrichtungen zurückzuführen. Das Rüsselsheimer Werk hat seine gegenwärtigen Kapazitätsgrenzen längst erreicht. Und schon seit langem übersteigt die laufend anziehende Nachfrage nach den Opel-Modellen „Rekord“ und „Kapitän“ die derzeitige Produktionsmöglichkeit des Werkes.

Das soll nun im Spätsommer dieses Jahres anders werden. Bis zu diesem Zeitpunkt hofft die Adam Opel AG die Produktion in den neuen Werkanlagen aufnehmen zu können, die jetzt im Rahmen des 300-Mill. – Ausbauprogramms entstehen. Bei ihm handelt es sich um eines der größten industriellen Bauprojekte der Bundesrepublik. Der Bauabschnitt 1 ist bereits beendet; er brachte die Vergrößerung des Preßwerkes von 8 auf 34 Maschinenstraßen. Der Bauabschnitt 2, für den Mitte Januar das Richtfest vorgenommen werden konnte, befindet sich im Stadium des Innenausbaues und bringt neben dem Gebäude für den Karosseriebau und die Wagenfertigmontage eine Erweiterung des Motorenbaues, des Hochdruckkraftwerkes, der Transformatorenstation für das Kraftwerk, der Schmiede, den Bau eines neuen Wassereinlaufwerks aus dem Main mit Filterstation sowie den Neubau einer Schrotthalle. An technischen Neuheiten weist das Gebäude für den Karosseriebau und die Fertigmontage eine besondere Feuerschutzanlage – 38 600 bei 68 Grad Celsius automatisch in Funktion tretende Sprühdosen – auf, die in diesen Ausmaßen in Deutschland bislang nicht vorhanden war. Aber auch die Stahlkonstruktion für das Gebäude (sie hat ein Gewicht von 14 500 t) zeigt modernste Fertigungsmethoden.

Durch diese Vergrößerung des Rüsselsheimer Werkes soll in Verbindung mit einer weiteren Rationalisierung der Arbeitsgänge und auch der Produktionsmethoden die Kapazität der Adam Opel AG von jetzt 640 Wagen je Tag auf 1000 Einheiten gesteigert werden. Damit wären dann die jetzigen Fesseln der Kapazitätsgrenzen beseitigt, und das Unternehmen erhält die Chance, den im In- und Ausland steigenden Bedarf zügig zu befriedigen. Von der Produktion des vergangenen Jahres wurden mit 98 450 Einheiten 53,1 v. H. exportiert. Unter den Abnehmerländern standen – und stehen ebenfalls heute – die europäischen Staaten Belgien, Schweden, Holland, Österreich und die Schweiz an der Spitze. Unter den überseeischen Ländern führt die Südafrikanische Union mit weitem Abstand gefolgt von Französisch-Marokko und Belgisch-Kongo,

Dieser hohe Exportanteil ist nicht überraschend, wenn man die Beliebtheit und Zuverlässigkeit der Opel-Erzeugnisse in Rechnung stellt. Das gilt ganz besonders für die beiden Personenwagenmodelle „Kapitän“ und „Rekord“, mit denen den Konstrukteuren ein hervorragender Wurf gelungen ist. Die imponierenden Stückzahlen, die Opel mit diesen beiden Typen aufzuweisen hat, unterstreicht diese Feststellung: sie sind ein ausgesprochener Vertrauensbeweis der Käufer des In- und Auslandes.

Auch bei diesen Modellen bestätigt sich die traditionelle Opel-Tendenz, lieber etwas auf Spitzengeschwindigkeit zugunsten einer besseren Beschleunigung zu verzichten, also in erster Linie an die Sicherheit zu denken. Beim „Olympia Rekord“ beträgt die Motorenleistung statt 40 jetzt 45 PS, und die Motorausführung ist nunmehr einheitlich für den deutschen und den ausländischen Kunden. Die Wirtschaftlichkeit dieses Opel-Typs ist mustergültig. Auch Ausstattung und Bequemlichkeit lassen kaum noch Wünsche offen; es sei denn die Bitte um die serienmäßige Anbringung eines Außenspiegels. Der Motor ist nach wie vor ungewöhnlich robust; seine Drehzahl beläuft sich auf 3900 und die Verdichtung auf 6,9. Der „Rekord“ erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 122 km/st. Hervorgehoben sei noch seine erfreuliche Kurvenstabilität.

Der „Kapitän“ hat dank der erheblichen Verbesserungen, die im vergangenen Sommer an ihm vorgenommen wurden, ein betont internationales Format erhalten; er ist noch „amerikanischer“ geworden. Seine absolute Zuverlässigkeit und Geräumigkeit machen ihn zu einem der gefragtesten und elegantesten Reisewagen, in dem sich sechs Personen ausgesprochen wohl fühlen können. Besonders glücklich ist die großzügige Rundumverglasung gelungen, die dem Fahrer und seinen Fahrgästen freie Sicht nach allen Seiten gestattet. Leider fehlt auch beim „Kapitän“ noch immer der Außenspiegel; dafür aber besitzt er zwei andere Vorzüge: die Lichthupe und schlauchlose Reifen, was auf jeden Fall der Verbesserung der Fahrsicherheit dient. Der 75-PS-Motor (Verdichtung 1 : 7,1, 3900 U/min) ermöglicht ihm eine Spitzengeschwindigkeit von 138 km/st. Seine Straßenlage ist auch in diesem Geschwindigkeitsbereich mustergültig. Dankbar wird jeder „Kapitän“-Besitzer das übersichtliche Armaturenbrett, die Schaumgummipolsterung und nicht zuletzt den erfreulich großen Kofferraum begrüßen. Ob er allerdings immer mit der Konstruktion der Scheibenwischer einverstanden sein wird? Willy Wenzke