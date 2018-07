„Don Juan de Manara“ in München

Kulturaustausch zwecks Völkerverständigung ist gewiß eine schön gedachte Sache, wenngleich sie wohl insbesondere die Illusionsfreudigkeit unseres Zeitalters bezeugt; denn die Erfahrung hat noch immer bewiesen, daß in dem Augenblick, in dem die Politiker sich anderweitig entscheiden, sämtliche freundschaftlichen Querverbindungen außerstande sind, den brutalen Verlauf der Tatsachen zu beeinflussen. Aber sei’s drum, auch Illusionen haben ihren Wert; und darum war es blamabel, daß die Gastspiele der Bayerischen Staatsoper in Paris abgesagt werden mußten, weil die Bundesrepublik die dafür nötigen Geldaufwendungen verweigerte. Indessen konnte das Münchener Ensemble den Franzosen auf andere Weise einen vollgültigen Freundschaftsbeweis erbringen; einen so offensichtlichen, daß er geradezu die bedenkliche Kehrseite eines Kulturaustausches um jeden Preis demonstrierte. Denn der künstlerische (und sicherlich auch materielle) Aufwand, mit welchem hier Henri Tomasis musikalisches Mysterienspiel Don Juan de Manara als Uraufführung herausgebracht. wurde, wäre kaum von irgendeiner deutschen Bühne riskiert worden, wenn der Komponist ein Deutscher gewesen wäre. Eine Feststellung, die nichts mit Chauvinismus, wohl aber etwas mit Gerechtigkeit zu tun hat.

Zugegeben: das Werk weist seinen Autor – einen geborenen Korsen, der bereits mehrfach mit französischen Musikpreisen ausgezeichnet wurde – als einen gewiegten Könner und ernsten, idealistischen Charakter aus; wenn ihm auch anscheinend die Fähigkeit abgeht, die Grenze zu erkennen, an welcher sich künstlerisches Bekennertum mit religiösem Akzent von blasphemischem Monumentalkitsch scheidet; die Grenze auch, an der die ohnehin gewagte Präsentation kirchlicher Passionssymbole als Theaterrequisiten zur Geschmacklosigkeit wird.

Man wäre freilich gegenüber solchen Bedenken grundsätzlicher Art zur Milde berechtigt oder gar verpflichtet, wenn im übrigen der Eindruck einer außerordentlichen künstlerischen Erscheinung gegeben wäre. Davon kann jedoch gar keine Rede sein. Daß es der (vom Komponisten stammenden) Textfassung an dramatischer Spannung fehlt, mag hingehen, wenn man sich mehr an das „Mysterium“ als an die Behauptung „musikalisches Drama“ hält. In diesem Punkt hat sich Tomasi sogar der Möglichkeit enthalten, einen äußerst effektvollen Gegensatz theatralisch auszubeuten. Die von Oscar Vladislas de Lubicz Milosz nachgedichtete Legende um jenen historischen Sevillianer Don Miguel de Manara, der sich entflammen ließ, es dem sagenhaften Frauenverführer Don Juan nachzutun, dann aber, vom Ekel übermannt, in einer reinen Ehe Rettung suchte, vom frühen Verlust der Gattin gebrochen endlich zum Klosterbruder, Wundertäter und Heiligen wurde – diese Legende beginnt bei Tomasi gleich mit der Abkehr des Weiberhelden vom Genußleben. Dies zwar in einer Szene, die bereits mehr Makabres als Verlockendes hat, so daß der Zuschauer es auf Treu und Glauben hinnehmen muß, was der Verzweifelnde vordem für ein toller Bursche gewesen sei. Dramaturgisch ein schwerwiegendes Manko, doch, wie gesagt, vom Blickpunkt des Mysterienspiels her gesehen, statthaft. Aber die Musik ist es vor allem, die das Mysterium wieder eindeutig für „Oper“, zum (musikalischen) Theater macht. Sie ist Theatermusik par exzellente, aber leider von so vielen Originalen entliehen, daß es schwerfällt, „Tomasi“ zu beurteilen, da es ihn – nach diesem Muster jedenfalls – offenbar gar nicht gibt. Es ist nämlich ein großer Irrtum, zu meinen (wie das Programmheft meint), die Summierung aller bekannten neueren Stile ergäbe wiederum einen neuesten Stil. Das tut sie selbst dann nicht, wenn die verschiedenen Bestandteile der Mixtur mittels bedeutender technischer Könnerschaft so durcheinander geschüttelt sind, daß sich tatsächlich eine Art neuer Einheit ergeben hat; denn diese Einheit ist nicht dem eigenen Ausdrucksgepräge einer schöpferischen Persönlichkeit zu verdanken, sondern der klugen Zusammenschau eines operngeschichtlichen Universal-Rückblicks von d’Albert bis Honegger. Drücken wir die Diagnose immerhin auch einmal positiv aus: es handelt sich um einen, seiner handwerklichen Meisterschaft sehr achtbaren Eklektiker, der mit sicherem Instinkt das Gute zusammensucht, wo es zu finden ist, und mit souveräner Sachbeherrschung aus einer Vielzahl von erborgten Elementen ein nahtloses Musikgetriebe zu entwickeln weiß. Seine Höhepunkte hat dieses nachschöpferische Wesen in den grandiosen Klangballungen der exponierten Chorsätze. Von der Virtuosität der Orchesterbehandlung zu reden, erübrigt sich heute nachgerade.

Was die ungemein lebensvolle Regieführung Rudolf Hartmanns, die bühnenbildnerische Kunst Helmut Jürgen? und vor allem aber die musikorganische Feinhörigkeit des französischen Gastdirigenten des Abends: André Cluytens (er rettete im Vorjahr den Bayreuther „Tannhäuser“ und wird bei den nächsten Festspielen die „Meistersinger“ leiten) – was auch die durchweg erstklassigen Darsteller, an der Spitze Bernd Aldenhoff in der Titelrolle, und Magda Gabory als Girolama, für das Gelingen des anspruchsvollen Unternehmens einsetzten, wird der 55jährige Komponist am meisten zu schätzen gewußt haben. Am Premierenerfog vor einem stark mit Landsleuten durchsetzten Publikum hat es ihm und seinen Helfern jedenfalls nicht gefehlt. -th