Literaturpreise besagen heute leider nicht mehr viel. In einer Zeit der wilden Preisverleihungen kommt es vor, daß sie sich gegenseitig aufheben oder daß mit ihnen Schriftsteller ausgezeichnet werden, deren Ruhm so fest umrissen ist, daß eine solche Ehrung kaum eine besondere Anerkennung bedeutet. Wenn aber am 26. April Kurt Lütgen in Anwesenheit des Bundespräsidenten den diesjährigen deutschen Jugendbuchpreis erhält, dann ist das eine Würdigung, die zu Recht besteht.

Kurt Lütgen: „Kein Winter für Wölfe.“ Georg Westermann Verlag, Braunschweig. 278 S., 8,80 DM.

ist ein beispielhaftes, gutes Jugendbuch. Es ist nicht vollkommen, es hat manche Schwächen, aber es zeigt doch, daß ein Jugendbuch nicht nur durch eine naive Mischung von Lexikon und Kriminalstory zustande kommt.

Lütgen nimmt eine historische Begebenheit, die in ihrer Art schon dutzendmal verarbeitet wurde: 275 Männer einer an der Nordküste Alaskas eingeschlossenen Walfangflotte müssen verhungern, wenn nicht rechtzeitig Hilfe kommt. Das ist für Steuermann Jarvis, den alten Abenteurer, dessen Leben manche dunkle Stelle aufweist, die große Chance, zu zeigen, was in ihm steckt. Da sein Kutter, der die Eingefrorenen befreien soll, selbst im Eis festgefahren ist, macht er sich mit einem Hundeschlitten auf den Weg, um den Verlorenen Nahrungsmittel zu bringen. Das Unwahrscheinliche gelingt, denn dem mutigen Jarvis schließt sich der junge Arzt MacAllen sowie der Eskimohäuptling Artisarluk und der Reverend Lopp mit ihren Rentieren an. – Lütgen stellt dem Leser mit diesen Männern prachtvolle Typen vor Augen, die jedoch gleichwohl Individuen sind, weil sie nicht nach dem Klischee des tollkühnen Muskelprotz geformt wurden. Er vermeidet auch dozierende ethnologische Abschweifungen und bringt lediglich Zwei weitausgeführte Rückblenden, die den glatten Fluß der spannenden Handlung hemmen. Zu rühmen sind an diesem Werk noch die markanten Illustrationen von K. J. Büsch, die allerdings durch den schlicht-expressiven Schutzumschlag von Heinz Kiessling übertroffen werden, und nicht zuletzt auch der Titel, der gegenüber der Schaumschlägerei sonstiger Buchaufschriften fast dichterisch anmutet.

g. sp.