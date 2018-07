Als bedeutendste Investition der Preußischen Bergwerks- und Hütten-Aktien gesellschaft nach 1945 ist mit einem Aufwand von 65 Mill. DM in Ibbenbühren ein Ballastkraftwerk errichtet worden. Es handelt sich um eines der in Deutschland noch nicht zahlreichen Kraftwerke, die Ballastkohle verwenden. In Ibbenbühren (Westfalen) betreibt die Preußag Steinkohlenbergbau, in dem gegenwärtig rund 7000 Kräfte beschäftigt sind. Ein Charakteristikum des Ibbenbührener Vorkommens ist, daß die an sich dünnen Flöze in ihrer Ablagerung nicht überall die gleiche Mächtigkeit haben. Sie sind von Bergemitteln durchsetzt und von „gebrächen Nachfallpacken“ überlagert. Um den Bergbau wirtschaftlich zu gestalten, wurde der Untertagebetrieb stark mechanisiert. Bei der Ausbildung der Flöze brachte das jedoch einen größeren Anfall an nicht mehr absetzbarer Ballastkohle mit sich.

Man rechnet in Ibbenbühren bei einer Steigerung der Jahresförderung auf etwa 1,8 Mill. t absatzfähige Kohle mit einem Anfall von jährlich 450 000 bis 600 000 t Ballast-Brennstoffe. Die auf dem Markt nicht mehr absetzbare Ballastkohle wird jetzt in dem neuen Kraftwerk verbrannt, der erzeugte Strom zu einem Fünftel auf den Zechen und im Eigenbedarf verwendet und zu vier Fünfteln dem öffentlichen Stromversorgungsnetz zur Verfügung gestellt. Die Dampfkessel des neuen Kraftwerkes sind mit moderner Zyklonfeuerung ausgestattet; die von ihnen gespeisten Turbogeneratoren haben eine Leistung von 92 MW. Eine Erweiterung des Kraftwerkes auf insgesamt 150 MW wird erwogen.

Vom gesamten Investitionsaufwand von 65 Mill. DM entfallen etwa 10 Mill. DM auf ein in der Nähe des Kraftwerkes errichtetes Wasserwerk. Es wird aus dem Grundwasserstrom gespeist, der seinerseits durch Versickerung von Flußwasser angereichert wird, um ein Absinken des Grundwasserspiegels zu vermeiden. Der Vorsitzende des AR der Preußag, Staatsfinanzrat Schilling, betonte bei der Einweihung, daß die erstellten Anlagen sowohl der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Steinkohlenbergwerke Ibbenbühren dienen als auch einem wachsenden Energiebedarf entsprechen. td