r. h., Düsseldorf

Um der kommenden „Belgischen Woche“ in Düsseldorf (15. bis 22. April) willen erhielt das berühmte Manneken-Pis, originelle Sehenswürdigkeit der belgischen Hauptstadt, die Tracht der Düsseldorfer Radschläger verehrt. „Brüssels ältester Bürger“ auf dem historischen Grand Place beim Rathaus präsentierte sich also in weißem Hemd, kurzer, karierter Hose und kesser Mütze. Zum feierlichen Überreichungsakt kamen viele Hochoffizielle. Waschechte Düsseldorfer Radschläger schlugen auf dem Brüsseler Pflaster ihr Rad.

Der Radschläger-Anzug vom Rhein hängt nun in Zukunft friedlich zwischen Gewändern und Uniformen mit Orden und Ehrenzeichen aus aller Herren Ländern, darunter nicht wenigen Erinnerungsstücken an die Alliierten, die Manneken-Pis bei besonderen kriegerischen Gedenktagen anlegt. Demgegenüber ist das Angebinde aus Deutschland wohltuend friedlich.