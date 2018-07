Wenngleich die Hüttenwerke Siegerland AG, Siegen, gemäß den Beschlüssen der letzten HV für 1954/55 (30. 9.) keine konsolidierte Bilanz vorlegt, so läßt sich doch aus dem vorhandenen Zahlenwerk in Verbindung mit den Angaben, die auf einer Pressekonferenz gemacht wurden, ohie weiteres erkennen, daß auch das abgelaufene Berichtsjahr im Zeichen der „inneren Stärkung“ des Unternehmens stand. Bei weiter verbesserter Ertragslage dürfte der Bruttogewinn bei knapp 30 Mill. DM liegen. Es wurde also mehr als die Hälfte des 46 Mill. DM AK verdient. Da die Gewinn- und Verlustrechnung auf eine Dividende, von 8 v. H. (im Vorjahr 6) abgestellt ist, wird nur ein Reingewinn von 3,68 Mill. ausgewiesen. Das ist für ein Unternehmen des Montanbereiches vergleichsweise recht gut, doch zeigt auch dieses Beispiel, daß die Aktionäre noch nicht in das Sonnenlicht der Stahlkonjunktur getreten sind. Die Zukunft wird erweisen müssen, ob sich die Jahre des Bescheidens für sie gelohnt haben.

Im Gesamtbereich der Hüttenwerke Siegerland AG wurden seit der Neuordnung per 1. März 1952 etwa 88 Mill. DM investiert, davon 75,4 über den Paragraphen 36 des Investitionshilfegesetzes. Der Ausbau der Anlagen nimmt aber noch seinen Fortgang, denn für die nächste Zeit sind beim Hüttenwerk Investitionen über 30 Mill. geplant (Errichtung eines SM-Ofens in Niederschelden, einer elektrolytischen Bandverzinnungsanlage in Wissen und Umbau des Dressiergerüstes in Wissen zu einer Tandem-Dressieranlage). Die Finanzierung über Abschreibungen und Bankkredite ist gesichert. Kein Wunder übrigens bei einer Gesellschaft, deren Bilanz eine gesunde Solidität ausstrahlt. Bei einem einigermaßen intakten Kapitalmarkt stände der Hereinnahme weiterer Fremdmittel kaum etwas im Wege. Mit dem Großaktionär, der Allianz Versicherungs-AG, im Rücken dürfte die Kapitalbeschaffung ohnehin nicht von großer Schwierigkeit sein.

Zu der Ausweitung der Umsätze und Erhöhung der Produktion betonte die Verwaltung einschränkend, daß sich die kostensteigernden Momente immer empfindlicher bemerkbar machen, während die Effekte der Mengenkonjunktur und der Rationalisierung immer weniger besagen. Dennoch wird mit Optimismus in die Zukunft gesehen, denn die Bedarfssteigerung bei den Produkten der Gesellschaft hält an. Wenn sich dennoch der Auftragsbestand an Feinblechen am Ende der Berichtszeit nur noch auf 245 000 Tonnen belaufen habe, dann sei das eine Folge der in der zweiten Hälfte des Jahres eingetretenen Produktionssteigerung, die einen allmählichen Abbau der Auftragsbestände erlaubte. Bei Schwanblechen konnte die Produktion nach Inbetriebnahme neuer Anlagen auf 621000 (484 000) Tonnen erhöht werden. Für 1955/56 wird wieder mit einer Umsatzausweitung gerechnet. In 1954/55 betrug er 508 Mill. DM, das sind 20 v. H. mehr als im Vorjahr. -ndt