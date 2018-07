Von w. Ringleb

Die ständige Ausweitung der Teilzahlungskredite in Deutschland wird vielfach mit Mißbehagen registriert. Es widerspricht jenen konservativen Ansichten, nach denen der einfache Mann grundsätzlich sparen soll, bevor er Anschaffungen macht. Daran ist sicherlich vieles richtig. Dem jungen Ehepaar X aber, das endlich eine Wohnung erhalten hat und sie nicht möblieren kann, weil das Geld fehlt, ist damit nur wenig gedient. Möglicherweise verdienen beide Ehepartner; es geht ihnen eigentlich gar nicht schlecht. Warum sollen sie sich nicht verschulden? Beim Schreinermeister, der sich auf Abzahlung eine Hobelmaschine kauft, ist es genauso.

Natürlich gibt es auch Fälle, wo eine Verschuldung aus reiner Freude an einem die Einkommensverhältnisse übersteigenden Verbrauch eingegangen wird. Hier sehen die Dinge ganz anders aus. Es ist sicherlich nicht einfach, die rechte Grenze zu ziehen; zumindest vermag das nicht die Wirtschaft, die nach anderen Grundsätzen handeln muß als der Moralist. Wer sich als Geldgeber mit dem Teilzahlungsgeschäft befaßt, vermag genausowenig wie sonst ein Kaufmann darüber zu urteilen, ob die Dienste, die er am Markt anbietet, einer vernünftigen Verwendung zugeführt werden. Er muß sich mit der Überzeugung begnügen, daß kaufmännisch gute Geschäfte in der Regel auch mit der Moralordnung in Einklang stehen.

Wenn man allerdings hört, daß man jenseits des Ozeans bereits Flugreisen nach Europa mit Teilzahlungen finanzieren kann, so wird dies ein Kopfschütteln hervorrufen, und zwar nicht nur bei Philosophen und Theologen, sondern auch im Kreditgewerbe. Entsprechende Geschäfte mögen für den Augenblick eine hohe Rente versprechen, sie werden vielleicht sogar die Flugzeuge füllen. Damit allein aber ist es nicht getan. Das Risiko, das in solchen Geschäften liegt, ist so groß, daß es von einem Verwalter fremder Gelder – und das sind schließlich die Teilzahlungsinstitute – nicht getragen werden kann; denn wer seine Urlaubsreise mit Schulden finanziert, verfügt über keine finanziellen Reserven. Wenn in solche Geschäfte der kalte Wind einer zurückgehenden Konjunktur bläst, muß es zu Verlusten kommen.

Ein solide geführtes Bankgeschäft wird solchen und ähnlichen Geschäften niemals die Hand reichen! Damit ist bereits der entscheidende Punkt gekennzeichnet. Das Gebiet des Teilzahlungsgeschäftes soll und darf nicht das Tummelfeld wilder Geschäftemacher werden. Dazu wird es auch nicht kommen, solange die Bankenaufsicht wachsam ist. Die Bestimmungen des Kreditwesengesetzes und die Kreditrichtlinien der Bank deutscher Länder erlauben es nicht, derartige Geschäfte auf einer zu schmalen Basis eigener Mittel aufzubauen. Bei einem Gesamtkreditvolumen von fast 1 1/2 Mrd. DM (der Teilzahlungskreditinstitute allein) müssen darüber hinaus große fremde Mittel in Anspruch genommen werden. Sie kommen zu einem guten Teil von den Muttergesellschaften und Spitzeninstituten, die fast durchweg große und angesehene Banken sind. Diese müssen hierfür echte Einlagen in Anspruch nehmen, weil es im Teilzahlungsgeschäft nur in einem beschränkten Umfange eine Kreditschöpfung gibt. Damit aber ist eine erhebliche Gewähr dafür gegeben, daß sich das Teilzahlungs-Kreditgeschäft in gesunden Bahnen entwickelt; denn schließlich wissen große und erfahrene Banken dieses Risiko richtig einzuschätzen, das zu einem guten Teil in der Psychologie des Menschen verborgen liegt. Dieser zeigt nämlich eine größere Bereitschaft zur Verschuldung, wenn es ihm gut geht, als wenn er in beeengten Verhältnissen lebt.

Das führt zu konjunkturpolitischen Gefahren. Die Bank deutscher Länder beobachtet mit einiger Sorge, daß gerade in der augenblicklichen Phase der Hochkonjunktur die Teilzahlungskredite ständig kräftig steigen. Ihre Summe lag Ende des vergangenen Jahres mit 2,54 Mrd. DM (Teilzahlungsinstitute und sonstige Banken zusammen) um rd. 700 Mill. DM oder 36 v. H. über dem Ergebnis der Vergleichszeit des Vorjahres. KreditpoIitisch ist dies nicht von besonderer Bedeutung, weil diese Expansion nicht auf eine Kreditschöpfung, sondern auf eine entsprechende Verwendung der Bankeinlagen zurückgeht. Konjunkturpolitisch sehen die Dinge allerdings anders aus. Die Notenbank erhebt jedenfalls warnend den Finger und erklärt, daß in diesem Bereich das Maßhalten angebracht erscheint. Da aber die Notenbank auf Teilzahlungskreditinstitute im allgemeinen keinen direkten Einfluß hat, weil sie ihre Wechsel in der Regel nicht diskontiert, ist sie hier auf ein freiwilliges Mitgehen der Bankenwelt angewiesen.

Die großen Banken zeigen sich im eigenen Interesse für konjunkturpolitische Überlegungen im allgemeinen recht aufgeschlossen. Deshalb sollte man darauf achten, daß das Teilzahlungsgeschäft maßgeblich von Großbanken und Spitzeninstituten gesteuert wird; ohne eine konjunkturpolitisch orientierte Geschäftspolitik kann nämlich das in diesem Geschäft liegende latente Risiko nur zu leicht einmal zu Verlusten führen, die volkswirtschaftlich bedenklich werden könnten. Zu denken wäre in der jetzigen Situation zweckmäßigerweise allerdings nicht an eine lineare Kreditkürzung, sondern an eine Änderung der Konditionen, und zwar dergestalt, daß die Baranzahlung und die einzelnen Teilzahlungen erhöht und die Kreditfristen verringert werden. Damit läßt sich der Verschuldungsfreudigkeit in Haussezeiten ein Damm entgegensetzen, der, wenn sich einmal die Zeiten geändert haben werden, durch großzügige Konditionen wieder beseitigt werden kann, um einen umgekehrten konjunkturpolitischen Effekt zu erreichen, was dann auch von der Notenbank in einem gewissen Rahmen unterstützt werden könnte.