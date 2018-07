Als logische Folge der Diskonterhöhung der Bank deutscher Länder sind die Einlagenzinsen durchweg erhöht worden. Ausgeschlossen von der besseren Honorierung sind allein die Sparer in ihrer großen Masse geblieben, die Sparer nämlich, die ihr Geld mit gesetzlicher Kündigungsfrist angelegt haben. Da der Warnschuß „Diskonterhöhung“ just in dem Augenblick abgegeben wurde, wo die im wahrsten Sinne des Wortes eingefrorene Baukonjunktur auftaute und wo auch in vielen anderen Branchen die Konjunktur das Preisthermometer emporzutreiben droht, kann der Zweck dieser Maßnahme nur gewesen sein, das Kreditbegehren durch Verteuerung des Kredits zu zügeln und – auf längere Sicht – Preisauftriebstendenzen und Nachfrage ebenfalls zu drosseln.

Warum tat man aber nicht ein übriges und gab dem Sparen durch höheren Zins neuen Anreiz? Warum drückte man nicht auch von dieser Seite auf die Preise? Die offizielle Begründung: 1. der Sparzins dürfe nicht zu eng an den Zins auf dem Kapitalmarkt heranrücken, weil sonst die Gefahr bestehe, daß „echtes“ Kapital abgezogen und auf Konten angelegt werde; 2. das täglich fällige Geld auf den Sparkonten sei kein Kapital, sondern Geld und könne deshalb nicht höher verzinst werden.

Hierzu ist zu sagen: Der Sparer, der nun seit acht Jahren treu und brav sein Geld zur Kasse trägt, der auch als „Zwecksparer“ für größere Anschaffungen schon mal von seinem Konto etwas abhebt, der aber insgesamt immer mehr und immer weiter spart, der interessiert sich sehr wenig dafür, was auf dem Kapital- oder Rentenmarkt vor sich geht. Er kauft keine Wertpapiere und hat keine Nase für die auf diesen Märkten zu ergatternden Gewinne. Er trägt sein Geld zur Kasse, die ihrerseits damit arbeitet, indem sie Hypotheken für den Wohnungsbau ausleiht, Wertpapiere oder Pfandbriefe dafür kauft, um sichere und einträgliche Rücklagen für das anvertraute Geld zu schaffen. Wenn der Sparer nunmehr die finanztheoretisch vielleicht richtige Begründung hört, sein Sparkapital sei Geld und kein Kapital, und daß er deswegen auf hohe Zinsen verzichten muß, dann wird er dafür wenig Verständnis aufbringen ...

Der Wahrheit halber muß gesagt werden, daß die rheinischen Großsparkassen etwa, auch die privaten und die Genossenschaftsbanken, für die Spargelder mit gesetzlicher Kündigungsfrist statt bisher drei nunmehr dreieinhalb Prozent zahlen wollten. Dies um so lieber, als es ihre Rentabilitätslage ohne weiteres erlaubt hätte. Aber sie durften nicht. Wenn „Maßhalten“ das von Regierung und Notenbank empfohlene Gebot der Stunde ist, dann sollte die bei den letzten Bankratsbeschlüssen ausgeklammerte Zinserhöhung für den „Normal-Sparer“ schleunigst nachgeholt werden. Seine Besonnenheit und sein Stillhalten verdienen längst ein Sonderhonorar. Wenn die Ruhe der Sparer und ihr Vertrauen in die Währung nur deshalb nicht besser honoriert werden sollte, weil dem weitab vom Kassenschalter thronenden, für den Zins verantwortlichen Bankenrat kein Sparer-Schutzverband mit Tamtam schlagenden Managern gegenübersteht, dann sollte landauf, landab der Ruf nach der längst überfälligen Abschaffung des in die Wettbewerbswirtschaft nicht hineinpassenden Habenzinsabkommens erneut erschallen. Wenn dieses Abkommen fallen würde, wären über Nacht Bankbeamte auch im Passivgeschäft wieder Kaufleute. Und der Sparer hätte dann – nach der in Vergessenheit geratenen Devise „Leben und leben lassen“ – ab morgen dreieinhalb Prozent Zinsen und mehr... E. M.